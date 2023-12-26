Фото ⟩ На Бривибас гатве произошло ДТП с участием такси Bolt и грузовика

Во вторник, 26 декабря, на Бривибас гатве в Риге произошло столкновение такси сервиса Bolt и грузовика, сообщается в социальной сети X (бывший Twitter).
Столкновение произошло недалеко от Шмерлиса. Как видно на фото, грузовик врезался в борт такси сервиса Bolt.
Brīvības gatve pie Šmerļa pic.twitter.com/TTOUPfWNpe— Valdis Melderis (@ValdisMelderis) December 26, 2023
В Госполиции сообщили, что вызов на Бривибас гатве в Риге был получен в 17:21. На месте происшествия произошло столкновение Volvo F12 и Toyota Auris.
В результате аварии никто не пострадал.
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