Вт, 26.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ На Бривибас гатве произошло ДТП с участием такси Bolt и грузовика

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
На Бривибас гатве произошло ДТП с участием такси Bolt и грузовика
На Бривибас гатве произошло ДТП с участием такси Bolt и грузовика Фото: Valdis Melderis/"X"

Во вторник, 26 декабря, на Бривибас гатве в Риге произошло столкновение такси сервиса Bolt и грузовика, сообщается в социальной сети X (бывший Twitter).

Столкновение произошло недалеко от Шмерлиса. Как видно на фото, грузовик врезался в борт такси сервиса Bolt.

В Госполиции сообщили, что вызов на Бривибас гатве в Риге был получен в 17:21.  На месте происшествия произошло столкновение Volvo F12 и Toyota Auris.

В результате аварии никто не пострадал.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх