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Глава службы: зарплаты работников VUGD станут приоритетом в следующем году

rus.tvnet.lv/LETA
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Начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Мартиньш Балтманис
Начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Мартиньш Балтманис Фото: Zane Bitere/LETA

Вопрос оплаты труда будет одним из приоритетных в наступающем году, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Мартиньш Балтманис.

"Вопрос оплаты труда будет одним из наших приоритетов в наступающем году, и я очень надеюсь, что уже в начале года в этом вопросе наступит определенная ясность", - сказал он.

Он также отметил, что со своей стороны сделает все возможное для привлечения и удержания сотрудников.

Агентство LETA уже сообщало, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей за равные надбавки для спасателей VUGD, так как количество вызовов на спасательные работы растет, а текучесть кадров остается высокой.

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