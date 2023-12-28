Новое правительство Польши ликвидирует общественные СМИ. С чем связаны масштабные реформы?

Например, неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) в 2020 году заявила, что в польских государственных СМИ обычным явлением были одностороннее освещение событий и "язык ненависти".

Государственные СМИ стали "рупорами правительственной пропаганды". В своем отчете за 2023 год организация отметила, что правительство PiS все активнее пытается взять под свой контроль и частные СМИ.

В субботу, 23 декабря, президент Польши Анджей Дуда, сам представитель партии "Право и справедливость", наложил вето на закон, принятый правительством Туска, который предусматривал субсидии общественным вещателям в размере 690 миллионов евро. Дуда обосновал свои действия тем, что это обход конституции и нарушение конституционных принципов. Он потребовал, чтобы сначала была тщательно восстановлена работа общественных СМИ в соответствии с законом.

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