Новое правительство Польши ликвидирует общественные СМИ. С чем связаны масштабные реформы?

Польские общественные средства массовой информации на протяжении многих лет выступали рупором национально консервативной партии "Право и справедливость" (PiS). Однако после смены власти в Варшаве подул новый ветер. Новоназначенный премьер-министр Дональд Туск хочет ликвидировать компании, но при этом обойтись без увольнений.
Новое польское правительство Дональда Туска хочет официально ликвидировать государственные СМИ, но сохранить рабочие места.
"После решения президента Польши о приостановке финансирования общественных СМИ я принял решение ликвидировать TVP, Польское радио и информационное агентство PAP", - написал в микроблоге X министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич. Это обеспечит непрерывную работу этих средств массовой информации и позволит провести их дальнейшую реорганизацию.
Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) December 27, 2023
W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji… pic.twitter.com/gXXQMxNMrS
Благодаря этому шагу спор между новым и старым правительством по поводу общественных СМИ перешел в следующий раунд. На прошлой неделе Сенкевич одним указом уволил руководство всех организаций общественного вещания. Правительство Туска обвиняет средства массовой информации в распространении партийной пропаганды ныне несуществующего национального консервативного правительства "Право и справедливость" (PiS). Международные организации также раскритиковали одностороннее освещение событий в польских СМИ.
Например, неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) в 2020 году заявила, что в польских государственных СМИ обычным явлением были одностороннее освещение событий и "язык ненависти".
Государственные СМИ стали "рупорами правительственной пропаганды". В своем отчете за 2023 год организация отметила, что правительство PiS все активнее пытается взять под свой контроль и частные СМИ.
В субботу, 23 декабря, президент Польши Анджей Дуда, сам представитель партии "Право и справедливость", наложил вето на закон, принятый правительством Туска, который предусматривал субсидии общественным вещателям в размере 690 миллионов евро. Дуда обосновал свои действия тем, что это обход конституции и нарушение конституционных принципов. Он потребовал, чтобы сначала была тщательно восстановлена работа общественных СМИ в соответствии с законом.
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