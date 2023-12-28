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Новое правительство Польши ликвидирует общественные СМИ. С чем связаны масштабные реформы?

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Протесты против правления Польского телевидения
Протесты против правления Польского телевидения Фото: SCANPIX

Польские общественные средства массовой информации на протяжении многих лет выступали рупором национально консервативной партии "Право и справедливость" (PiS). Однако после смены власти в Варшаве подул новый ветер. Новоназначенный премьер-министр Дональд Туск хочет ликвидировать компании, но при этом обойтись без увольнений.

Новое польское правительство Дональда Туска хочет официально ликвидировать государственные СМИ, но сохранить рабочие места.

"После решения президента Польши о приостановке финансирования общественных СМИ я принял решение ликвидировать TVP, Польское радио и информационное агентство PAP", - написал в микроблоге X министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич. Это обеспечит непрерывную работу этих средств массовой информации и позволит провести их дальнейшую реорганизацию.

Благодаря этому шагу спор между новым и старым правительством по поводу общественных СМИ перешел в следующий раунд. На прошлой неделе Сенкевич одним указом уволил руководство всех организаций общественного вещания. Правительство Туска обвиняет средства массовой информации в распространении партийной пропаганды ныне несуществующего национального консервативного правительства "Право и справедливость" (PiS). Международные организации также раскритиковали одностороннее освещение событий в польских СМИ.

Например, неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) в 2020 году заявила, что в польских государственных СМИ обычным явлением были одностороннее освещение событий и "язык ненависти".

Государственные СМИ стали "рупорами правительственной пропаганды". В своем отчете за 2023 год организация отметила, что правительство PiS все активнее пытается взять под свой контроль и частные СМИ.

В субботу, 23 декабря, президент Польши Анджей Дуда, сам представитель партии "Право и справедливость", наложил вето на закон, принятый правительством Туска, который предусматривал субсидии общественным вещателям в размере 690 миллионов евро. Дуда обосновал свои действия тем, что это обход конституции и нарушение конституционных принципов. Он потребовал, чтобы сначала была тщательно восстановлена работа общественных СМИ в соответствии с законом.

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