Пражский стрелок в предсмертной записке признался в убийстве еще двух человек. Среди них - младенец

Как сообщалось, во время нападения 21 декабря на Карлов университет нападавший Давид Козак застрелил 14 человек и, будучи окружен вооруженными полицейскими, застрелился сам.

В день расстрела в доме 24-летнего студента была найдена предсмертная записка. Информация о ее содержании уже появилась в чешских СМИ.

До этого убийца 32-летнего мужчины и его дочери был неизвестен. Пока выяснялись обстоятельства преступления, полиция составила список из 4 тысяч возможных подозреваемых, в который вошел и Козак.

Полиция установила, что двойное убийство отца и дочери в Клановицком лесу неподалеку от Праги также было совершено с помощью оружия, найденного в доме стрелка.

Козак также убил собственного отца. В сумме он застрелил 17 человек, более 20 получили ранения.

Галереи: Стрельба в пражском вузе и акция памяти погибших

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