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Фото, видео ⟩ Стрельба в университете в центре Праги. Есть погибшие и раненые

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В четверг, 21 декабря, в Карловом университете в центре Праги произошла стрельба, в результате которой 15 человек погибли, а 25 пострадали.

В числе погибших сам стрелок. По данным экстренных служб, девять человек получили серьезные травмы, как минимум пять - травмы средней степени тяжести и до десяти человек - легкие травмы.

По данным СМИ Novinky, огонь из длинноствольной винтовки в здании философского факультета открыл 25-летний студент этого же факультета Давид Козак. Позже он покончил с собой. Ранее сегодня Козака объявили в розыск.

Предполагается, что до массовой стрельбы он убил отца в чешском городе Кладно. Позже дом обыскали полицейские, пишет Novinky. ČTK сообщает, что убийца якобы вдохновлялся похожими нападениями за рубежом. Версия о связи стрельбы с международным терроризмом не рассматривается.

Центр Праги после стрельбы в одном из зданий Карлова университета

Выстрелы раздались во время лекций в вузе, рассказал один из преподавателей Сергей Медведев. Спасаясь от стрелка, студенты забаррикадировались в аудиториях и вылезали на карниз здания. 

Телеканал Tn.cz опубликовал кадр, на котором видно мужчину, стоящего на крыше здания университета. СМИ утверждают, что это и есть нападавший. Мэр Праги Богуслав Свобода заявил, что стрелок погиб, прыгнув с крыши здания. У этой информации пока нет независимого подтверждения.

"Все произошло полчаса назад, может, час назад. Выстрелов было слышно дофига. Еще [взрыв] вроде гранаты или что-то такое. Сейчас слышны только крики", - цитирует Telegram-канал Astra студентку, которая забаррикадировалась в одной из аудиторий вуза.

Один из преподавателей университета Сергей Медведев написал в Facebook, что стал свидетелем происшествия. "В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. (...) Мы со студентами забаррикадировались в аудитории", - написал он.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отменил запланированные мероприятия и отправился в Прагу. Президент Петр Павел выразил шок по поводу случившегося. Сообщается, что он проведет заседание с сотрудниками службы безопасности. Правительство страны также проведет экстренное заседание.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим в результате стрельбы.

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