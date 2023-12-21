Фото, видео ⟩ Стрельба в университете в центре Праги. Есть погибшие и раненые

В четверг, 21 декабря, в Карловом университете в центре Праги произошла стрельба, в результате которой 15 человек погибли, а 25 пострадали.
В числе погибших сам стрелок. По данным экстренных служб, девять человек получили серьезные травмы, как минимум пять - травмы средней степени тяжести и до десяти человек - легкие травмы.
По данным СМИ Novinky, огонь из длинноствольной винтовки в здании философского факультета открыл 25-летний студент этого же факультета Давид Козак. Позже он покончил с собой. Ранее сегодня Козака объявили в розыск.
Предполагается, что до массовой стрельбы он убил отца в чешском городе Кладно. Позже дом обыскали полицейские, пишет Novinky. ČTK сообщает, что убийца якобы вдохновлялся похожими нападениями за рубежом. Версия о связи стрельбы с международным терроризмом не рассматривается.
Центр Праги после стрельбы в одном из зданий Карлова университета
Выстрелы раздались во время лекций в вузе, рассказал один из преподавателей Сергей Медведев. Спасаясь от стрелка, студенты забаррикадировались в аудиториях и вылезали на карниз здания.
Praga right now #prague #praga pic.twitter.com/zhxoFeazTp— Leo Menindez (@LeoMenindez) December 21, 2023
Телеканал Tn.cz опубликовал кадр, на котором видно мужчину, стоящего на крыше здания университета. СМИ утверждают, что это и есть нападавший. Мэр Праги Богуслав Свобода заявил, что стрелок погиб, прыгнув с крыши здания. У этой информации пока нет независимого подтверждения.
Policie informovala o střelbě na jedné z pražských škol na Náměstí Jana Palacha. Na místě jsou mrtví i zranění!https://t.co/aRbwCMTfIy— TN.cz (@televizninoviny) December 21, 2023
"Все произошло полчаса назад, может, час назад. Выстрелов было слышно дофига. Еще [взрыв] вроде гранаты или что-то такое. Сейчас слышны только крики", - цитирует Telegram-канал Astra студентку, которая забаррикадировалась в одной из аудиторий вуза.
Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023
Один из преподавателей университета Сергей Медведев написал в Facebook, что стал свидетелем происшествия. "В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. (...) Мы со студентами забаррикадировались в аудитории", - написал он.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала отменил запланированные мероприятия и отправился в Прагу. Президент Петр Павел выразил шок по поводу случившегося. Сообщается, что он проведет заседание с сотрудниками службы безопасности. Правительство страны также проведет экстренное заседание.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим в результате стрельбы.
Heartbreaking news about shooting in #Prague University, my deep condolences to the families and friends of the victims, the Czech people and @prezidentpavel, I wish speedy and full recovery to all the injured— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 21, 2023
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