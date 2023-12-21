Фото, видео ⟩ Стрельба в университете в центре Праги. Есть погибшие и раненые

В числе погибших сам стрелок. По данным экстренных служб, девять человек получили серьезные травмы, как минимум пять - травмы средней степени тяжести и до десяти человек - легкие травмы.

По данным СМИ Novinky, огонь из длинноствольной винтовки в здании философского факультета открыл 25-летний студент этого же факультета Давид Козак. Позже он покончил с собой. Ранее сегодня Козака объявили в розыск.

Предполагается, что до массовой стрельбы он убил отца в чешском городе Кладно. Позже дом обыскали полицейские, пишет Novinky. ČTK сообщает, что убийца якобы вдохновлялся похожими нападениями за рубежом. Версия о связи стрельбы с международным терроризмом не рассматривается.

Центр Праги после стрельбы в одном из зданий Карлова университета

Выстрелы раздались во время лекций в вузе, рассказал один из преподавателей Сергей Медведев. Спасаясь от стрелка, студенты забаррикадировались в аудиториях и вылезали на карниз здания.