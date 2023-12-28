СМИ: Путин рассказал Си Цзиньпину, что РФ намерена воевать в течение пяти лет

По данным издания, такое замечание было сделано как предупреждение Си не менять свою пророссийскую позицию.

Таким образом Путин пытался убедить Пекин, что продолжение войны выгодно России и что Москва в конечном итоге выйдет победителем, несмотря на то, что в тот момент ситуация складывалась не в ее пользу, сообщает Nikkei.

Принимая во внимание эти слова, издание делает вывод, что не следует верить сигналам Путина о готовности к прекращению огня, выраженным по дипломатическим каналам.

Газета New York Times 23 декабря со ссылкой на свои источники сообщила, что с сентября Путин с помощью посредников выражает Киеву и его западным союзникам готовность прекратить огонь и заморозить конфликт в нынешних границах, т.е. удержать оккупированные территории.

Возможно, по мере приближения президентских выборов Путин хочет создать иллюзию того, что он движется к миру, надеясь, что это может способствовать лучшему результату на выборах, пишет Nikkei.

При этом издание полагает, что китайское руководство с трудом верит заявлениям Путина о его решимости вести войну в течение пяти лет.

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