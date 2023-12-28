СМИ: Путин рассказал Си Цзиньпину, что РФ намерена воевать в течение пяти лет

Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту Китая Си Цзиньпину во время его визита в Москву в марте, что Россия намерена вести войну в Украине в течение как минимум пяти лет, сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на свои источники.
По данным издания, такое замечание было сделано как предупреждение Си не менять свою пророссийскую позицию.
Таким образом Путин пытался убедить Пекин, что продолжение войны выгодно России и что Москва в конечном итоге выйдет победителем, несмотря на то, что в тот момент ситуация складывалась не в ее пользу, сообщает Nikkei.
Принимая во внимание эти слова, издание делает вывод, что не следует верить сигналам Путина о готовности к прекращению огня, выраженным по дипломатическим каналам.
Газета New York Times 23 декабря со ссылкой на свои источники сообщила, что с сентября Путин с помощью посредников выражает Киеву и его западным союзникам готовность прекратить огонь и заморозить конфликт в нынешних границах, т.е. удержать оккупированные территории.
Возможно, по мере приближения президентских выборов Путин хочет создать иллюзию того, что он движется к миру, надеясь, что это может способствовать лучшему результату на выборах, пишет Nikkei.
При этом издание полагает, что китайское руководство с трудом верит заявлениям Путина о его решимости вести войну в течение пяти лет.
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