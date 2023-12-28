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Фото ⟩ В Черном море на мине подорвался корабль под флагом Панамы

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В Черном море на мине подорвалось гражданское судно, шедшее под флагом Панамы
В Черном море на мине подорвалось гражданское судно, шедшее под флагом Панамы Фото: https://t.me/SJTF_Odes/4559

Грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море, в результате чего два члена экипажа получили ранения, сообщили Силы обороны юга Украины.

Балкер направлялся в один из дунайских портов, чтобы забрать там груз зерна. Взрыв вызвал пожар на верхней палубе, также судно потеряло управление. Чтобы корабль не затонул, капитан балкера зафиксировал его на мели.

Помощь экипажу оказали катера Морской охраны и поисково-спасательной службы Украины, на борт были доставлены медики. После допроса капитана и осмотра корабля выяснилось, что ранения получили двое матросов.

Одному пострадавшему оказали помощь на месте, второго доставили в ближайшую больницу. По данным военных, его состояние удовлетворительное.

К кораблю направились буксиры, которые доставят судно в порт.

В условиях, когда после прекращения зерновой сделки, на поставках зерна из украинских портов на Черном море фактически поставлен крест, Дунай стал основной альтернативой.

Российская сторона пока не комментировала сообщение о подрыве судна.

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