Фото ⟩ В Черном море на мине подорвался корабль под флагом Панамы

Балкер направлялся в один из дунайских портов, чтобы забрать там груз зерна. Взрыв вызвал пожар на верхней палубе, также судно потеряло управление. Чтобы корабль не затонул, капитан балкера зафиксировал его на мели.

Помощь экипажу оказали катера Морской охраны и поисково-спасательной службы Украины, на борт были доставлены медики. После допроса капитана и осмотра корабля выяснилось, что ранения получили двое матросов.

Одному пострадавшему оказали помощь на месте, второго доставили в ближайшую больницу. По данным военных, его состояние удовлетворительное.

К кораблю направились буксиры, которые доставят судно в порт.

В условиях, когда после прекращения зерновой сделки, на поставках зерна из украинских портов на Черном море фактически поставлен крест, Дунай стал основной альтернативой.

Российская сторона пока не комментировала сообщение о подрыве судна.

😡In the Black Sea, a civilian ship under the flag of Panama was blown up by an enemy mine



The bulker was on its way to one of the Danube ports to be loaded with grain, the Defense Forces of the South said.



The ship lost speed and control, a fire broke out on the upper deck. To… pic.twitter.com/MRGCbtWcuK — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 28, 2023

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!