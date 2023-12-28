Мужчину с символикой ЧВК "Вагнер" заметили в аэропорту Вильнюса; заведено дело

В четверг, 28 декабря, в аэропорту Вильнюса очевидцы заметили мужчину с камуфляжной сумкой, на которой было логотип ЧВК "Вагнер". Эту ситуацию подтвердили в аэропорту, заявив, что ему запретили посадку в самолет. В связи с инцидентом власти Литвы начали расследование.

"Мы против использования таких логотипов и не поддерживаем такое поведение пассажира, но наши специалисты по авиационной безопасности должны действовать строго в соответствии с законодательством Литовской Республики. В этом случае видимый логотип на багаже ​​не может служить поводом для задержания его багажа и предотвращения продолжения путешествия", - прокомментировал представитель литовского аэропорта Тадас Василяускас.

"Этот пассажир был тщательно проверен. Как и другие, он прошел досмотр и вошел в зал вылета без предметов, которые могли бы представлять угрозу для авиации", - добавил Василяускас.

Он утверждает, что мужчина с символикой ЧВК "Вагнер" был передан сотрудникам службы безопасности аэропорта для выяснения обстоятельств и дачи объяснений.