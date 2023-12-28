Мужчину с символикой ЧВК "Вагнер" заметили в аэропорту Вильнюса; заведено дело

В аэропорту столицы Литвы Вильнюса пассажиры заметили мужчину с символикой ЧВК "Вагнер", сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на tv3.lt.
В четверг, 28 декабря, в аэропорту Вильнюса очевидцы заметили мужчину с камуфляжной сумкой, на которой было логотип ЧВК "Вагнер". Эту ситуацию подтвердили в аэропорту, заявив, что ему запретили посадку в самолет. В связи с инцидентом власти Литвы начали расследование.
"Мы против использования таких логотипов и не поддерживаем такое поведение пассажира, но наши специалисты по авиационной безопасности должны действовать строго в соответствии с законодательством Литовской Республики. В этом случае видимый логотип на багаже не может служить поводом для задержания его багажа и предотвращения продолжения путешествия", - прокомментировал представитель литовского аэропорта Тадас Василяускас.
"Этот пассажир был тщательно проверен. Как и другие, он прошел досмотр и вошел в зал вылета без предметов, которые могли бы представлять угрозу для авиации", - добавил Василяускас.
Он утверждает, что мужчина с символикой ЧВК "Вагнер" был передан сотрудникам службы безопасности аэропорта для выяснения обстоятельств и дачи объяснений.
Представитель литовской пограничной службы Гедрюс Мишутис подтвердил, что этому пассажиру запретили садиться в самолет.
"Это гражданин Литвы, который собирался лететь в Лондон, но пограничники сразу заметили эту символику на пункте проверки документов. Мужчину отвели в служебное помещение аэропорта", - пояснил Мишутис.
По словам Мишутиса, в отношении мужчины возбуждено административное производство в связи с демонстрацией запрещенной символики.
Представитель литовских пограничников заявил, что скорее всего мужчина не будет арестован, так как возбуждено административное дело, но он будет наказан по законам Литвы.
Оценку инцидента также проведет Департамент государственной безопасности Литвы. Однако отмечается, что этот орган не имеет полномочий проверять людей или имущество в аэропорту в таких случаях.
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