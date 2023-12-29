Эта поза для сна может помочь от расстройства пищеварения

Если ваш желудок страдает от расстройств, вызванных праздничным перееданием, не волнуйтесь, они пройдут! Рассказывает Rus.Postimees.
Канадская ассоциация изучения кишечника сообщает, что сон на левом боку может значительно уменьшить рефлюкс. Рефлюксная болезнь возникает, когда клапан между пищеводом и желудком не закрывается должным образом после еды, в результате чего желудочная кислота попадает в пищевод.
Проблемы с пищеварительным трактом, такие как расстройства желудка, диарея, запоры, газы, изжога и кислотный рефлюкс, часто встречаются во время праздников, сообщает New York Post.
"Кишечник любит рутину, особенно в отношении сна, физической активности и приемов пищи", - сказала эксперт по здоровью кишечника и признанный диетолог Эрин Джадж.
"Однако праздничный сезон нарушает обычную рутину организма из-за путешествий, более плотного графика и коротких дней. Это может сбить с толку кишечник и вызвать симптомы расстройства пищеварения, особенно изменения перистальтики кишечника", - объяснила она.
Симптомы рефлюкса включают изжогу после еды, которая может усилиться ночью или в лежачем положении, превращаясь для многих в невыносимую боль.
"Гравитация помогает предотвратить попадание содержимого желудка в пищевод, - отметила Канадская ассоциация изучения кишечника. - Рефлюкс может усилиться во время сна или лежания, так как без помощи гравитации содержимое желудка легче попадает в пищевод".
Изменения в привычках сна могут облегчить боль
Большая часть желудка находится слева в верхней части живота, и сон на левом боку держит желудок ниже пищевода, что затрудняет подъем желудочной кислоты. Исследования показали, что желудочная кислота быстрее очищается, когда люди, страдающие хронической изжогой, спят на левом боку, а не на спине или правом боку. Если сон на левом боку не достаточно удобен, эксперты рекомендуют поднять голову и верхнюю часть тела с помощью подушек, слегка приподняв их над кроватью. При этом тело должно быть скорее диагонально наклонено. Если изменение положения для сна не приносит ожидаемого облегчения, иногда может помочь простой массаж живота.
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