Эта поза для сна может помочь от расстройства пищеварения

Изменения в привычках сна могут облегчить боль

Большая часть желудка находится слева в верхней части живота, и сон на левом боку держит желудок ниже пищевода, что затрудняет подъем желудочной кислоты. Исследования показали, что желудочная кислота быстрее очищается, когда люди, страдающие хронической изжогой, спят на левом боку, а не на спине или правом боку. Если сон на левом боку не достаточно удобен, эксперты рекомендуют поднять голову и верхнюю часть тела с помощью подушек, слегка приподняв их над кроватью. При этом тело должно быть скорее диагонально наклонено. Если изменение положения для сна не приносит ожидаемого облегчения, иногда может помочь простой массаж живота.