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Одновременно упали с велосипедов. Полиция прочит отозваться свидетелей несчастного случая

rus.tvnet.lv LETA
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Велосипед. Иллюстративное фото
Велосипед. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

3 сентября на спуске с Турайдской горки в Турайде Сигулдского края во время велопробега одновременно упали два участника велопробега, сообщает Государственная полиция.

Государственная полиция призывает отозваться участника велопробега, который упал одновременно с другим участником, а также очевидцев, видевших происшествие, связавшись по телефонам 670 866 83, 296 066 23 или 110.

В результате дорожно-транспортных происшествий в минувшие сутки пострадали шесть человек, сообщает Госполиция. В четверг в Латвии зарегистрировано 126 ДТП.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 294 протокола, в том числе 64 за превышение скорости и шесть за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начато два административных и шесть уголовных процессов.

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