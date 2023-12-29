Одновременно упали с велосипедов. Полиция прочит отозваться свидетелей несчастного случая

Государственная полиция призывает отозваться участника велопробега, который упал одновременно с другим участником, а также очевидцев, видевших происшествие, связавшись по телефонам 670 866 83, 296 066 23 или 110.

В результате дорожно-транспортных происшествий в минувшие сутки пострадали шесть человек, сообщает Госполиция. В четверг в Латвии зарегистрировано 126 ДТП.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 294 протокола, в том числе 64 за превышение скорости и шесть за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начато два административных и шесть уголовных процессов.

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