Как запустить фейерверк на Новый год и не получить штраф?

В Ассоциации независимых пиротехников заявили, что на покупку пиротехники в рождественские и новогодние праздники латвийцы в этом году тратят на 20-30% меньше, чем в прошлом году.

"Это было достаточно трудное время для пиротехнической отрасли, потому что самоуправления отказались от фейерверков. Самоуправления для пиротехники, для профессионального салюта, в принципе главный заказчик. Остались частные лица, которые могли праздновать свои свадьбы и юбилеи", - рассказал председатель правления Ассоциации независимых пиротехников Янис Нутовцс.

С другой стороны торговец пиротехникой рассказал корреспонденту Rus.LSM, что сейчас, после окончания ограничений связанных с Covid-19 и войной в Украине, бизнес оживает.

"Я могу сделать вывод, что сами люди с Украины покупали салюты. Они хотят показать своим детям, что можно в нормальных условиях праздновать свои праздники, радоваться жизни в стране, где мир", - сказал торговец пиротехникой Гинт Ерманцс.

Портал Rus.LSM напоминает, что в обычные дни в Риге запрещено использовать пиротехнику с 23:00 до 7:00 утра, однако это ограничение не касается празднования Нового года.