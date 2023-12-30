Как запустить фейерверк на Новый год и не получить штраф?

Приближается Новый год, а многие жители Латвии не мыслят встречи Нового года без запуска фейерверка. Корреспондент Rus.LSM Даниил Смирнов выяснял, как запустить салют по всем правилам. Об этом пишет портал Rus.LSM.
В Ассоциации независимых пиротехников заявили, что на покупку пиротехники в рождественские и новогодние праздники латвийцы в этом году тратят на 20-30% меньше, чем в прошлом году.
"Это было достаточно трудное время для пиротехнической отрасли, потому что самоуправления отказались от фейерверков. Самоуправления для пиротехники, для профессионального салюта, в принципе главный заказчик. Остались частные лица, которые могли праздновать свои свадьбы и юбилеи", - рассказал председатель правления Ассоциации независимых пиротехников Янис Нутовцс.
С другой стороны торговец пиротехникой рассказал корреспонденту Rus.LSM, что сейчас, после окончания ограничений связанных с Covid-19 и войной в Украине, бизнес оживает.
"Я могу сделать вывод, что сами люди с Украины покупали салюты. Они хотят показать своим детям, что можно в нормальных условиях праздновать свои праздники, радоваться жизни в стране, где мир", - сказал торговец пиротехникой Гинт Ерманцс.
Портал Rus.LSM напоминает, что в обычные дни в Риге запрещено использовать пиротехнику с 23:00 до 7:00 утра, однако это ограничение не касается празднования Нового года.
"В законе сказано, что запрещено использовать пиротехнические изделия в определенные временные промежутки, но это не относится к праздничным дням. В вечер перед Старым годом и в первый день Нового года ограничений нет", - рассказала представитель Муниципальная полиции Риги Эрика Верзе.
Также нельзя запускать фейерверк во дворах многоквартирных домов, ближе чем в ста метрах от детских садов, школ и других образовательных учреждений, а также церквей. Штраф для физических лиц может составить до 350 евро.
Кроме того использование салютов и сценической пиротехники на территории Огрского края будет разрешено в период с 24 часов 31 декабря до 1 часа 1 января.
За нарушение закона об обороте пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу грозит штраф от 35 до 350 евро, а юридическому - от 35 до 1400 евро.
В этом году официальные новогодние салюты будут организованы в шести городах Латвии - Вентспилсе, Огре, Даугавпилсе, Валмиере, Екабпилсе и Резекне.
Новогодних фейерверков не будет в Риге, Лиепае, Елгаве, Риге и Юрмале. Причина в основном та же, что и в прошлом году - солидарность с Украиной.
Представитель отдела по общественным отношениям Юрмалы Элита Цепурите говорит: "Таким образом мы, во-первых, выражаем солидарность с Украиной, кроме того, это также забота о чистоте окружающей среды, забота о безопасности людей, домашних животных, чтобы все чувствовали себя хорошо, и чтобы в эти праздники ни для кого не было неприятных сюрпризов, неприятных эмоций".
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