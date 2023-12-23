Видео ⟩ В каких городах в этом году будут организованы новогодние салюты?

В этом году новогодние салюты будут в шести городах Латвии, в Риге - не будет. Новогодних фейерверков также не будет в Лиепае, Елгаве, Риге и Юрмале. Причина в основном та же, что и в прошлом году - солидарность с Украиной, сообщает 4.studija.
Представитель отдела по общественным отношениям Юрмалы Элита Цепурите говорит: "Таким образом мы, во-первых, выражаем солидарность с Украиной, кроме того, это также забота о чистоте окружающей среды, забота о безопасности людей, домашних животных, чтобы все чувствовали себя хорошо, и чтобы в эти праздники ни для кого не было неприятных сюрпризов, неприятных эмоций".
В шести городах Латвии - Вентспилсе, Огре, Даугавпилсе, Валмиере, Екабпилсе и Резекне - салюты будут.
В то же время Огрская дума разработала обязующие правила, предусмотрев, что в новогоднюю ночь в 23 часа, что совпадает с полнуночью в России, запуск фейерверков будет запрещен.
Правила еще должно утвердить Министерство защиты среды и регионального развития (VARAM).
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