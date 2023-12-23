Видео ⟩ В каких городах в этом году будут организованы новогодние салюты?

Представитель отдела по общественным отношениям Юрмалы Элита Цепурите говорит: "Таким образом мы, во-первых, выражаем солидарность с Украиной, кроме того, это также забота о чистоте окружающей среды, забота о безопасности людей, домашних животных, чтобы все чувствовали себя хорошо, и чтобы в эти праздники ни для кого не было неприятных сюрпризов, неприятных эмоций".