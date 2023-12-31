Суд постановил предоставить убежище в Латвии учителю из России

Женщина боялась, что, открыто выражая свои политические убеждения, она столкнется с насилием, физическим и психологическим воздействием, унижениями и угрозами в России. Также женщина считала, что с ее политическими убеждениями продолжить работу учителем в другой школе Москвы будет невозможно.

Однако в августе 2023 года Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало женщине в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. PMLP утверждало, что давление со стороны работодателя или негативное отношение со стороны коллег не достигли уровня серьезности, чтобы его можно было признать преследованием в контексте дела о предоставлении убежища. Кроме того, женщина ушла с работы в школе и при хорошем знании английского языка могла бы работать в другом месте, считает PMLP.

При этом она покинула Россию легально, без ограничений, что, по мнению PMLP, свидетельствует о том, что российские правоохранительные органы не интересовались ею на момент ее отъезда.

Не согласившись с решением PMLP, женщина обратилась в Административный районный суд, который пришел к выводу, что опасения учительницы перед политически мотивированными преследованиями в России объективно обоснованы.

Суд удовлетворил заявление и поручил PMLP в месячный срок принять решение о предоставлении статуса беженца в Латвии. Решение не подлежит обжалованию.

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