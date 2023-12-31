Суд постановил предоставить убежище в Латвии учителю из России

В конце декабря Административный районный суд обязал государство предоставить убежище в Латвии учителю английского языка из России, свидетельствует общедоступный приговор суда, пишет LETA.
5 мая 2022 года женщина обратилась в Государственную пограничную службу с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.
Она попросила убежище в Латвии, поскольку не поддерживает правящий режим в России и выступает против войны в Украине.
Женщина - преподаватель английского языка, почти 20 лет проработала в одной из престижных школ Москвы. Она беседовала со своими школьниками на различные темы, в том числе о внутренней политике России и международных отношениях.
После российского вторжения в Украину, в новой политической ситуации, учителям было поручено объяснять и поддерживать войну, тем самым искажая понимание детьми гуманитарных ценностей, войны, жертв и агрессии. Такая позиция неприемлема для женщины. Сообщается, что руководство школы осведомлено об ее политической позиции, и видеозаписи ее уроков проходят проверку.
Женщина также утверждала, что у ее мужа были негативные отношения с российскими властями и правоохранительными органами, были попытки заставить его и сотрудников его компании голосовать на президентских выборах.
5 марта 2022 года женщина попросила у руководства школы неоплачиваемый отпуск и сразу уехала в Латвию. Уже в Латвии ей угрожали со стороны руководства школы с целью заставить ее подать заявление об увольнении. Женщина также отправила электронное письмо, в котором сообщила, что уходит в отставку по политическим мотивам.
Женщина боялась, что, открыто выражая свои политические убеждения, она столкнется с насилием, физическим и психологическим воздействием, унижениями и угрозами в России. Также женщина считала, что с ее политическими убеждениями продолжить работу учителем в другой школе Москвы будет невозможно.
Однако в августе 2023 года Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало женщине в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. PMLP утверждало, что давление со стороны работодателя или негативное отношение со стороны коллег не достигли уровня серьезности, чтобы его можно было признать преследованием в контексте дела о предоставлении убежища. Кроме того, женщина ушла с работы в школе и при хорошем знании английского языка могла бы работать в другом месте, считает PMLP.
При этом она покинула Россию легально, без ограничений, что, по мнению PMLP, свидетельствует о том, что российские правоохранительные органы не интересовались ею на момент ее отъезда.
Не согласившись с решением PMLP, женщина обратилась в Административный районный суд, который пришел к выводу, что опасения учительницы перед политически мотивированными преследованиями в России объективно обоснованы.
Суд удовлетворил заявление и поручил PMLP в месячный срок принять решение о предоставлении статуса беженца в Латвии. Решение не подлежит обжалованию.
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