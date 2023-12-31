Рижан призывают не использовать пиротехнику в новогодние праздники

При этом Рижская дума подчеркивает, что любое прославление страны-агрессора в Латвии запрещено законом и не будет проигнорировано. Если примерно в 23:00 будут зафиксированы случаи празднования Нового года по московскому времени и прославления России, самоуправление призывает незамедлительно сообщать об этом в Рижскую муниципальную полицию (RMP) по телефону 110.

Представители Рижской думы отмечают, что RMP будет присутствовать во всех районах столицы и жестко контролировать общественный порядок, в том числе будут пресекаться действия лиц, не соблюдающих нормы порядка.

Вместо фейерверков Рижское самоуправление приглашает рижан и гостей столицы на встречу 2024 года на шести площадках в Старой Риге. Встреча нового года состоится на Ратушной площади, Ливской площади, площади Пилс, на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс, на площади перед Пороховой башней, а также на площади перед Музеем декоративного искусства и дизайна. Праздничная программа запланирована с 21:00 до 2:00 часов.

Кроме того, представители Рижской думы напоминают, что 31 декабря и 1 января можно бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги и для удобства посетителей праздничных мероприятий в новогоднюю ночь на нескольких маршрутах общественного транспорта будут обеспечены дополнительные рейсы.

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