Президент отметил, что новогодняя ночь - это момент перед новыми целями, делами и мечтами, однако надежды старого года можно перенести в новый год .

Полная речь президент Ринкевича в переводе RUS TVNET

Добрый вечер, дорогие люди Латвии!

Настал "миг до". До чего-то нового. До новых целей и новых работ. До новых мечтаний.

Умом-то мы понимаем, что жизнь можно изменить в любой день. Однако сердце оглядывается на прошлые обещания. Удалось ли?

Кто-то надеялся больше заботиться о себе, но устал как никогда. Другой, в свою очередь, надеялся приготовить новые блюда, а получились те же три вечных. Кто-то, в свою очередь, надеялся чаще встречаться с близкими, но вечное "ну, значит, когда-нибудь обязательно столкнемся!" уже стало шуткой.

Но, честно говоря, это хорошая новость! Это значит, что в этом году не нужно придумывать ничего нового. Надежды старого года можно перенести на новый год. Только на этот раз, чтобы от надежды рождались цели. И пусть от цели рождается ответственность, потому что никто другой уже не сделает наши жизни ни светлее, ни красивее. Наше счастье - наша ответственность. И быть хозяевами собственной жизни - это очень большое счастье.

Дорогие люди Латвии!

Каждому из нас доверена Латвия этого дня. Это что-то больше и красивее подарка под праздничной елкой. Пройдет Новый год. Праздничные чары стихнут. И каждый из нас своим отношением, своей ответственностью должен сделать все, чтобы наша Латвия стала более безопасной и красивой.

Я полон решимости вместе со всеми вами в следующем году построить нашу лучшую страну в мире - нашу Латвию. И у нас это получится!

Я желаю, чтобы обыденные глупости побуждали нас каждый думать - как именно я могу что-то улучшить?

Желаю, чтобы с соседом, который невыносимо шумит, вы нашли за что бороться вместе. Вместе принести дрова той милой даме, которая сама никогда не попросит о помощи. И вместе съесть пирожки, которых в этом году испекли слишком много, слишком много.

Желаю, чтобы на других мы не смотрели исподлобья. А со светлыми глазами и открытым сердцем.

Дорогие друзья!

Некоторые сегодня вечером надели ярчайшие украшения и танцуют, бушуют, смеются со всеми, кого встретят. Другой встречает Новый год на работе, чтобы все мы были защищены, развлечены, сыты и ухожены. Значительная часть наслаждается праздничным ужином в кругу семьи. И готов поспорить, что половина этой речи не слышит, потому что детский смех и крики громче и важнее. И это хорошо, это даже очень хорошо.

Многие встречают Новый год в одиночестве дома. Кто-то потому, что именно так хочет, а кто-то потому, что так получилось. Будем думать друг о друге, присматривать друг за другом. И позаботимся о тех, кто не мы, но наш. Будем делать это каждый день.

Не будем искать различное. Этого у нас достаточно. И как само собой разумеющееся станем воспринимать доброе слово, улыбку и ободрение.

И не будем бояться мечтать, делать, ошибаться и снова делать! Каждый в своей Латвии.

Чтобы для каждого исполнился 2024 год - год здоровья, согласия и прекрасных мгновений!