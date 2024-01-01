В этом году введены паллиативные услуги на дому, оплачиваемые государством

Помимо медицинских услуг, паллиативные услуги включают в себя финансируемые государством социальный уход, психоэмоциональную поддержку и техническую помощь.

Услуга будет доступна взрослым, получившим решение врачебной комиссии стационарного медицинского учреждения о назначении паллиативной помощи на дому.

Бригады паллиативной помощи будут регулярно посещать пациента на дому для реализации плана лечения, включая уход за ранами и искусственными отверстиями, перевязки и динамическое наблюдение.

Также предусматривается помощь эрготерапевта, включая консультации по адаптации среды обитания, обеспечение непрерывной кислородной терапии и лабораторной экспресс-диагностики на дому, планирование и организация амбулаторных, стационарных услуг и обследований, специализированные транспортные услуги по перевозке, социальному уходу и предоставление технических средств.

Кроме того, услуга включает в себя круглосуточное консультирование пациента и его родственников, включая выходные и праздничные дни, психосоциальную поддержку, обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода.

В Национальной службе здравоохранения сообщили, что государственное финансирование на паллиативные услуги на дому в 2024 году составляет 6,8 млн евро.

Ожидается, что в этом году услугу получат 2842 пациента.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!