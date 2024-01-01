Фото ⟩ В Стамбуле тысячи людей протестуют против действий Израиля в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил военную операцию Израиля против палестинской террористической организации ХАМАС в секторе Газа, начатую после устроенной террористами резни в Израиле 7 октября. Президент Турции называет ХАМАС "освободительной организацией" и, как он сам утверждает, прекратил контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Протестующие с турецкими и палестинскими флагами в руках собрались на Галатском мосту, скандируя "Аллах Акбар" и "Убийца-Израиль, убрайся из Палестины". В демонстрации приняли участие несколько десятков тысяч человек.

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