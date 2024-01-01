В Нидерландах на Новый год разгорелись беспорядки

В Нидерландах празднование Нового года во многих местах вылилось в насилие: по меньшей мере 200 человек были арестованы за одну ночь, десятки полицейских получили ранения.
Информационное агентство ANP со ссылкой на источники в полиции сообщило, что несколько десятков полицейских получили ранения.
Представитель полиции подчеркнул, что беспорядки совершенно неприемлемы, но признал, что после Нового года подобное происходит часто.
В нескольких местах, в том числе в Амстердаме, большие группы людей намеренно пытались спровоцировать столкновения с полицией. Несколько празднующих подверглись нападению с петардами. Вандалы также повредили здания и автомобили.
В Роттердаме подожгли 110 автомобилей и скутеров. Во многих местах игнорировались запреты на фейерверки.
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