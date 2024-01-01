В Нидерландах на Новый год разгорелись беспорядки

Информационное агентство ANP со ссылкой на источники в полиции сообщило, что несколько десятков полицейских получили ранения.

Представитель полиции подчеркнул, что беспорядки совершенно неприемлемы, но признал, что после Нового года подобное происходит часто.

В нескольких местах, в том числе в Амстердаме, большие группы людей намеренно пытались спровоцировать столкновения с полицией. Несколько празднующих подверглись нападению с петардами. Вандалы также повредили здания и автомобили.

В Роттердаме подожгли 110 автомобилей и скутеров. Во многих местах игнорировались запреты на фейерверки.

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