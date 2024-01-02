Рижан призывают голосовать за проекты благоустройства парка Узварас

Горожане могут выбрать различные варианты зоны активного отдыха, детской зоны, зеленой зоны и элементов инфраструктуры.

В зоне активного отдыха на выбор предлагаются баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, дорожка для бега и силовые тренажеры.

В детской зоне можно выбирать варианты с полосой препятствий, велотрассой, водными объектами и подвесной полосой препятствий.

Зеленая зона предусматривает возможности размещения фонтана, солнечных часов, площадки для выгула собак и декоративных клумб.

Элементы инфраструктуры предусматривают установку модульных душевых и раздевалок или устройство зоны кафе.

Рижане также могут вносить свои предложения по реализации второй очереди благоустройства парка.

Опрос продлится до 19 января на сайте столичной думы.

Как сообщил Ратниекс, вторую очередь благоустройства парка планируется реализовать в течение двух лет. Он не назвал конкретную сумму расходов, но выразил надежду, что она будет меньше 8,5 млн евро, которые потребовались для реализации первой очереди.

Помимо проектов, включенных в опрос, на втором этапе благоустройства парка планируется также установить освещение дорожек, создать барьеры для транспортных средств, в сотрудничестве с Латвийской художественной академией оформить туннель, установить постоянный туалет и т. д.

Вторая часть благоустройства парка охватит площадь в 5 гектаров.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года после благоустройства для посетителей была открыта первая часть парка, преобразование которого было проведено после сноса советского монумента в августе 2022 года. Площадь уже благоустроенной части парка составляет 9 га - здесь создан водоем с благоустроенной набережной, построена трасса для лыж и роликов, трасса для скейтбордистов, установлены спортивные тренажеры, скамейки и освещение, создан новый ландшафт.

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