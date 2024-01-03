Троицкий: "РФ окончательно сформировалась как фашистское государство"

Реакцию на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой он соотнес с общей атмосферой в РФ.

Артемий Троицкий пояснил, что это означает, что будут вступать в силу не только политические репрессии, но также идеологические и моральные. Журналист считает, что люди, которые там попались, не учли этого. Среди всех участников "голой вечеринки" его удивила Ксения Собчак, которая не поняла, к чему это может привести:

"Теперь надо будет отвечать уже не только там за всякие политические прегрешения, это само собой, но теперь надо будет отвечать уже и за то, во что ты одет, какую музыку ты слушаешь и все такое прочее".

Здесь публицист провел параллели с гитлеровской Германией, где существовало аполитичное движение Swingjugend ("Свингующая молодежь"), которое сначала не трогали, но после они тоже подверглись гонениям, хотя участники этих вечеринок принадлежали "к верхней прослойке среднего класса".

"Сейчас в России происходит примерно то же самое", - заметил Троицкий. Он напомнил, как к 30-м годам XX века запреты в СССР переросли в ГУЛАГ:

"Вот сейчас мы имеем точно такую же картину. Это одна большая причина. И надо понимать, в общем-то, что пока Путин в Кремле и режим стоит вроде бы достаточно крепко, ситуация в этом смысле будет только ухудшаться".

Публицист считает, что в происходящем в современной России есть "смесь общей фашистской стратегии и предвыборной тактики".

Видео: Отмена артистов "голой вечеринки" Ивлеевой. Артемий Троицкий

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