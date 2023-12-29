Дело о "голой вечеринке": Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей

Рэпера Vacio (Николай Васильев), который пришел на вечеринку в одном носке, отправили под административный арест по обвинению в мелком хулиганстве и "ЛГБТ-пропаганде". Также он получил штраф в 200 тысяч рублей.

После вечеринки от сотрудничества с Ивлеевой отказались "Тинькофф" и МТС. Также на нее подали в суд, требуя взыскать 1 миллиард рублей (более 10 млн евро).

В разговоре с изданием Msk1 певица Лолита Милявская рассказала, что после вечеринки в РФ отменили большое количество ее концертов. По ее словам, ее также "вырезают из эфиров". "Там огромное количество мероприятий должно было быть. (...) Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся, - сказала она. - Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность".

Ивлеева записала видео, в котором извинилась за "почти голую" вечеринку. Свои извинения также записали еще несколько знаменитостей, участвовавших в мероприятии - Дима Билан, Филипп Киркоров и Лолита.

Киркоров записал обращение, в котором сказал, что "в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь". Дима Билан пояснил, что знал о дресс-коде, но не знал, "кто на что будет горазд". Милявская сообщила, что она и другие участники "шли на арт-выставку, на арт-объект". Ксения Собчак также записала видео, в котором указала, что для подобных эпатажных и провокационных мероприятий "надо аккуратно выбирать время" и "сейчас не оно".

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