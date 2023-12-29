Дело о "голой вечеринке": Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей

Российского блогера и телеведущую Настю Ивлееву за организацию в московском ночном клубе "Мутабор" вечеринке с дресс-кодом almost naked ("почти голый") оштрафовали на 100 тысяч рублей (около 1000 евро), сообщает "Медуза".
Суд признал Ивлееву виновной в организации "массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", сообщает издание со ссылкой на пресс-службу московских судов.
Нарушения общественного порядка, как сообщили в суде, заключались в том, что в ходе вечеринки участники мероприятия находились в "голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде". Также суд увидел в организованном Ивлеевой мероприятии "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" и нецензурную брань.
Максимальная сумма штрафа по части статьи, вмененной Ивлеевой, для физических лиц составляет 20 тысяч рублей (около 200 евро). На сумму в 100 тысяч можно оштрафовать только должностных лиц. Для юридических лиц штрафы начинаются от 200 тысяч рублей (около 2000 евро).
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" РФ Екатерина Мизулина заявила, что Ивлееву проверила Федеральная налоговая служба. По данным Telegram-каналов Shot и Mash, по результатам проверки у Ивлеевой обнаружили недоплату на "сотни миллионов" рублей.
На вечеринке Ивлеевой присутствовали не менее 200 гостей, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и прочие российские звезды. Когда фото и видео с мероприятия попали в Интернет, это вызвало гневную реакцию со стороны z-блогеров, православных активистов и политиков.
Рэпера Vacio (Николай Васильев), который пришел на вечеринку в одном носке, отправили под административный арест по обвинению в мелком хулиганстве и "ЛГБТ-пропаганде". Также он получил штраф в 200 тысяч рублей.
После вечеринки от сотрудничества с Ивлеевой отказались "Тинькофф" и МТС. Также на нее подали в суд, требуя взыскать 1 миллиард рублей (более 10 млн евро).
В разговоре с изданием Msk1 певица Лолита Милявская рассказала, что после вечеринки в РФ отменили большое количество ее концертов. По ее словам, ее также "вырезают из эфиров". "Там огромное количество мероприятий должно было быть. (...) Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся, - сказала она. - Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность".
Ивлеева записала видео, в котором извинилась за "почти голую" вечеринку. Свои извинения также записали еще несколько знаменитостей, участвовавших в мероприятии - Дима Билан, Филипп Киркоров и Лолита.
Киркоров записал обращение, в котором сказал, что "в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь". Дима Билан пояснил, что знал о дресс-коде, но не знал, "кто на что будет горазд". Милявская сообщила, что она и другие участники "шли на арт-выставку, на арт-объект". Ксения Собчак также записала видео, в котором указала, что для подобных эпатажных и провокационных мероприятий "надо аккуратно выбирать время" и "сейчас не оно".
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