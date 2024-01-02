За год было пресечено почти 14 тысяч попыток пересечения латвийско-белорусской границы

Как сообщили в ГПО, в прошлом году были пресечены попытки 13 863 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а 428 человек были пропущены по гуманным причинам. В 2022 году были предотвращены попытки 5286 человек пересечь границу, по гуманным причинам в Латвию были допущены 217 человек.

Еще осенью пограничники в среднем за день предотвращали около 100 попыток проникнуть в Латвию, но за последние полтора месяца их число уменьшилось, и бывает по несколько дней подряд, когда не фиксируется ни одной попытки.

Как ранее заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, в потоке нелегальной миграции, возможно, и наступила пауза, но оснований для отмены усиленного режима охраны латвийско-белорусской границы нет.

"Что касается Латвии, то я бы не стал связывать сокращение числа попыток с погодными условиями, потому что в прошлом году в декабре наблюдался их рост. В настоящее время попытки иммигрантов нелегально пересечь границу уменьшились во всем регионе - в Литве, Польше и странах Скандинавии", - сказал министр, добавив, что тем не менее необходимо сохранять бдительность.

"Возможно, это пауза. Трудно прогнозировать, когда гибридная атака со стороны недружественных соседей возобновится, поэтому Латвия сохраняет усиленный режим охраны границ", - сказал Козловскис.

В то же время министр отметил, что усиленный режим, ужесточение наказаний и модернизация пограничной инфраструктуры тоже способствовали уменьшению числа попыток нелегального пересечения границы.

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