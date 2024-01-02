В заброшенной жемчужине югендстиля в центре Риги вспыхнул пожар повышенной опасности

Вечером во вторник в центре Риги в доме на перекрестке улиц Бривибас и Матиса возник пожар повышенной опасности.
🚨 Šovakar skarbos laikapstākļos vairāk kā 30 ugunsdzēsēji glābēji dzēš paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku ēkā, kas atrodas Brīvības un Matīsa ielas krustojumā Rīgā.— VUGD (@ugunsdzeseji) January 2, 2024
‼️Notikuma vietā satiksme ierobežota un apgrūtināta!
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), из-за пожара ограничено и затруднено движение. Улица Бривибас является одной из главных магистралей общественного транспорта в Риге, а по улице Матиса курсирует 11-й трамвай.
Около 17:30 VUGD получила информацию о том, что в частично не обслуживаемом шестиэтажном жилом доме на ул. Бривибас возник пожар. На месте пожарные констатировали, что с крыши здания идет дым.
Работа пожарных осложнялась тем, что на верхних этажах и на чердаке здания сложная планировка и конструкция кровельного покрытия, что в сочетании с сильным задымлением затрудняло возможности пожарных в поиске очага возгорания и оценке распространения огня.
В тушении изначально были задействованы более 30 пожарных с шестью автоцистернами и двумя автолестницами. Чтобы способствовать выводу дыма из здания, в крыше сделали несколько отверстий. Работа на месте происшествия продолжается.
Этот построенный в 1910 году дом в югендстиле, спроектированный архитектором Константином Пекшенcом, является одним из самых больших и впечатляющих доходных домов того времени в Риге, который, к сожалению, годами в основном стоит пустым и не обслуживается, то есть временами на первом этаже дома появляются арендаторы, а верхние этажи стоят пустыми.
Постройка занимает два земельных участка в углу квартала, внутри находится просторный внутренний двор, который был предусмотрен как торговый пассаж. С уличным пространством его связывают большие воронки, расположенные на диагонали двора, свидетельствует информация Рижского центра югендстиля.
В конце 2020 года владельцы здания MJ Development пообещали перестроить дом в пятизвездочный отель, инвестировав около 25 млн евро, однако никакого продвижения проекта не наблюдалось. По информации Firmas.lv, владелицей MJ Development является гражданка Литвы Офика Давоян. Предприятие в 2022 году работало с оборотом в 0,23 млн евро и убытками в неполные 100 000 евро.
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