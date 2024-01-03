Видео ⟩ Новогоднее обращение Путина вызвало множество догадок: неужели это искусственный интеллект?

Главную часть новогоднего торжества в России - речь президента - смотрят по всей стране. Новогоднее обращение к народу, транслируемое по телевидению, - традиция, заложенная бывшим советским лидером Леонидом Брежневым , и транслируется до наступления полуночи во всех 11 часовых поясах России, пишет Newsweek .

В своем обращении 31 декабря прошлого года Путин заявил, что "мы сможем решить самые сложные проблемы" и что "нет такой силы, которая могла бы нас разделить". Вскоре после этого выступления в социальных сетях стали появляться комментарии о том, что в его внешности и речи было что-то роботизированное.