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Видео ⟩ Новогоднее обращение Путина вызвало множество догадок: неужели это искусственный интеллект?

Инна-Катрин Хейн rus.postimees.ee
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Новогоднее обращение Владимира Путина к жителям России.
Новогоднее обращение Владимира Путина к жителям России. Фото: Adrien Fillon / ZUMA Press Wire / Scanpix

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина вызвало в социальных сетях лавину комментариев, в которых пользователи задавались вопросом, не прибегнул ли Путин к помощи искусственного интеллекта, пишет портал Rus.Postimees.

Главную часть новогоднего торжества в России - речь президента - смотрят по всей стране. Новогоднее обращение к народу, транслируемое по телевидению, - традиция, заложенная бывшим советским лидером Леонидом Брежневым, и транслируется до наступления полуночи во всех 11 часовых поясах России, пишет Newsweek.

В своем обращении 31 декабря прошлого года Путин заявил, что "мы сможем решить самые сложные проблемы" и что "нет такой силы, которая могла бы нас разделить". Вскоре после этого выступления в социальных сетях стали появляться комментарии о том, что в его внешности и речи было что-то роботизированное.

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