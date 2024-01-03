Новогоднее обращение президента России Владимира Путина вызвало в социальных сетях лавину комментариев, в которых пользователи задавались вопросом, не прибегнул ли Путин к помощи искусственного интеллекта, пишет портал Rus.Postimees.
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Видео ⟩ Новогоднее обращение Путина вызвало множество догадок: неужели это искусственный интеллект?
Главную часть новогоднего торжества в России - речь президента - смотрят по всей стране. Новогоднее обращение к народу, транслируемое по телевидению, - традиция, заложенная бывшим советским лидером Леонидом Брежневым, и транслируется до наступления полуночи во всех 11 часовых поясах России, пишет Newsweek.