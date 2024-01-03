Арестован пятый подозреваемый в связи с угрозой теракта в Кельнском соборе

Пятый задержанный - 41-летний мужчина, имеющий двойное гражданство Германии и Турции. Он был арестован в Бохуме на западе Германии в воскресенье, 31 декабря.

До этого в воскресенье, 31 декабря, были задержаны еще трое человек, которые позже были освобождены. 24 декабря по подозрению в подготовке теракта был задержан 30-летний гражданин Таджикистана.

В понедельник полиция продлила срок ареста для двоих задержанных, что позволит содержать их под стражей еще 14 дней.

Предполагается, что все задержанные имеют отношение к афганскому отделению террористической группировки "Исламское государство". Они планировали теракты не только в Германии, но и в Вене или Мадриде.

Местные СМИ сообщают, что теракт в Кельнском соборе планировалось совершить в канун Нового года с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой.

Полиция Кельна сообщила в воскресенье, что они обыскали подземную автостоянку собора с помощью собак, обнаруживающих взрывчатку, но не нашли ничего подозрительного.

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