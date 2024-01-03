Дания вот-вот получит ослепительного короля и королеву

Взойдя на престол ее 55-летний сын станет королем Фредериком X. К слову, 83-летняя королева, вступившая на престол в 1972 году после смерти своего отца, короля Фредерика IX, является самым долгоправящим монархом в Европе. Ранее этот статус принадлежал британской королеве Елизавете II, скончавшейся в сентябре 2022 года: она царствовала 70 лет.

Популярная в народе кронпринцесса Дании Мэри уже готовится к роли королевы. Недавно вместе со своим супругом, наследным принцем Дании Фредериком, она посетили торжественное мероприятие во дворце Амалиенборг. Кронпринцесса Мэри была одета в малиновое бархатное платье, а ее голову украшала роскошная тиара.

Фото: SIPA/Scanpix

Фото: SIPA/Scanpix

Фото: SIPA/Scanpix

Однако не все гладко в Датском королевстве. Бдительные журналисты заметили, что во время званного вечера супруги ни разу не взялись за руки. А недавно в СМИ муссировались скандальные слухи о возможном романе Фредерика с моделью и телеведущей Женевьевой Казановой.

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