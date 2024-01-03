Дания вот-вот получит ослепительного короля и королеву

Под занавес 2023 года королева Дании Маргрете II (83 года) объявила, что отречется от престола 14 января 2023 года. Трон она, после 52 лет пребывания на престоле, передаст старшему сыну кронпринцу Фредерику (55 лет). А статус королевы Дании перейдет к его супруге кронпринцессе Мэри (51 год), к которой сейчас приковано внимание СМИ.
Под занавес 2023 года королева Дании Маргрете II (83 года) объявила, что отречется от престола 14 января 2023 года. Трон она, после 52 лет пребывания на престоле, передаст старшему сыну кронпринцу Фредерику (55 лет). А статус королевы Дании перейдет к его супруге кронпринцессе Мэри (51 год), к которой сейчас приковано внимание СМИ.
Взойдя на престол ее 55-летний сын станет королем Фредериком X. К слову, 83-летняя королева, вступившая на престол в 1972 году после смерти своего отца, короля Фредерика IX, является самым долгоправящим монархом в Европе. Ранее этот статус принадлежал британской королеве Елизавете II, скончавшейся в сентябре 2022 года: она царствовала 70 лет.
Популярная в народе кронпринцесса Дании Мэри уже готовится к роли королевы. Недавно вместе со своим супругом, наследным принцем Дании Фредериком, она посетили торжественное мероприятие во дворце Амалиенборг. Кронпринцесса Мэри была одета в малиновое бархатное платье, а ее голову украшала роскошная тиара.
Однако не все гладко в Датском королевстве. Бдительные журналисты заметили, что во время званного вечера супруги ни разу не взялись за руки. А недавно в СМИ муссировались скандальные слухи о возможном романе Фредерика с моделью и телеведущей Женевьевой Казановой.
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