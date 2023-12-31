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​​Королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола

rus.tvnet.lv
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​​Королева Дании Маргрете II
​​Королева Дании Маргрете II Фото: AP/Scanpix

​​Королева Дании Маргрете II в своем новогоднем обращении объявила, что 14 января 2024 года она отречется от престола.

"Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании", - приводит слова королевы "Медуза".

Преемником станет наследный принц Фредерик, ее старший сын. 

83-летняя королева, вступившая на престол в 1972 году, является самым долгоправящим монархом в Европе.

Королева Дании сказала, что поводом для отречения от трона стала операция на спине, которую она перенесла в февраля 2023 года.

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