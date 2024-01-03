Город в Курской области отключен от света после удара ВСУ

Город Железногорск в Курской области, в котором проживают около 100 тысяч человек, полностью отключен от электричества и теплоснабжения на время ремонта подстанции, поврежденной в результате удара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы", - написал он в своем Telegram-канале.

В то же время Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на местных жителей пишет, что в городе перестали работать некоторые заправки, магазины и банкоматы. "Люди в панике. В магазинах раскуплена вода. И магазины почти все не работают. На заправке огромная очередь", - рассказали собеседники канала. Они также отметили, что в городе есть проблемы с мобильной связью.

Помимо этого, в Железногорске прекратили работу некоторые предприятия, в том числе машиностроительный завод "Вагонмаш". Как сообщил один из работников завода, всех рабочих отпустили домой в районе 10 утра.