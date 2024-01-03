Выдворение из Латвии грозит 1167 гражданам России, не выполнившим требования закона об иммиграции

По последним данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), выдворение из Латвии грозит 1167 гражданам России, не выполнившим требования поправок к закону об иммиграции и не подавшим документы на получение одного из видов на жительство в Латвии, сообщили агентству LETA в PMLP.
В конце декабря PMLP сообщало о 1213 таких граждан России, но теперь поступила информация о том, что 46 человек больше не находятся на территории Латвии и проживают за рубежом.
Среди подлежащих выдворению мужчин и женщин примерно поровну, 789 человек находятся в возрасте старше 60 лет.
Из тех, кто откладывал урегулирование своего статуса в Латвии, до 30 ноября документы на получение вида на жительство подали 1344 человека.
Окончательное число лиц, которым придется покинуть Латвию из-за несоблюдения закона, еще не подсчитано, так как 3 января истек срок действия постоянных ВНЖ для тех граждан России, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции и которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года.
Важно отметить, что этот срок подачи документов относился только к тем, кто до 30 ноября повторно сдавал тест на знание государственного языка.
Если тест не был сдан, до 31 декабря 2023 года можно было подать заявку на временный ВНЖ сроком на два года, чтобы не прерывалось предоставление социальных и медицинских услуг и дальнейшее пребывание в Латвии не стало незаконным.
Срок действия постоянного ВНЖ истекает 3 января и в том случае, если гражданин России подал заявление на получение другого вида на жительство. В этом случае человек сможет продолжить пребывание в Латвии до принятия окончательного решения по виду на жительство, но с ограничениями на поездки, на социальные и медицинские услуги.
Граждане России, имеющие уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могут подать документы на получение вида на жительство до 31 марта 2024 года.
Вид на жительство будет выдаваться на два года. Уважительными причинами могут считаться серьезные проблемы со здоровьем или другие причины, не зависящие от человека.
Процесс депортации проживающих в Латвии граждан России, не подавших документы на получение вида на жительство, будет очень сложным и громоздким, заявила 6 декабря прошлого года руководитель PMLP Майра Розе.
"Первый этап - запрос объяснений - уже начался. В феврале начнется второй этап - оценка предоставленных объяснений и выдача распоряжений о выезде. Третий этап - если человек не уехал в течение 30 дней после получения распоряжения о выезде, будет принято решение о принудительном выдворении, которое выполнит Государственная пограничная служба", - сообщили агентству LETA в PMLP.
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