Выдворение из Латвии грозит 1167 гражданам России, не выполнившим требования закона об иммиграции

В конце декабря PMLP сообщало о 1213 таких граждан России, но теперь поступила информация о том, что 46 человек больше не находятся на территории Латвии и проживают за рубежом.

Среди подлежащих выдворению мужчин и женщин примерно поровну, 789 человек находятся в возрасте старше 60 лет.

Из тех, кто откладывал урегулирование своего статуса в Латвии, до 30 ноября документы на получение вида на жительство подали 1344 человека.

Окончательное число лиц, которым придется покинуть Латвию из-за несоблюдения закона, еще не подсчитано, так как 3 января истек срок действия постоянных ВНЖ для тех граждан России, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции и которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года.

Важно отметить, что этот срок подачи документов относился только к тем, кто до 30 ноября повторно сдавал тест на знание государственного языка.