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Поиски без вести пропавшего Лауриса: найдена принадлежащая парню вещь

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Поиски без вести пропавшего Лауриса
Поиски без вести пропавшего Лауриса Фото: TV3

Продолжаются поиски без вести пропавшего Лауриса Заубе, который после новогодней вечеринки не вернулся домой. На месте его исчезновения удалось выяснить новые детали, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Братья Лауриса Марис и Арис подтвердили, что найден предмет, который, скорее всего, принадлежал ему. Кроме того, есть вероятность, что кто-то пытается скрыть следы пропавшего молодого человека, так как найденный предмет находится совсем в другой стороне от места, где телефон Лауриса показал последнее известное местонахождение.

Члены семьи парня не верят, что он мог покончить с собой.

К сожалению, принимая во внимание, какую по площади территорию обыскали, существует вероятность, что Лаурис никуда не ходил, а его увезли. Брат Лауриса Арис отмечает, что обычно он все делал вместе с друзьями.

Более того, по словам брата, рассказы посетителей вечеринки о событиях той ночи отличаются.

Женщина, которая живет рядом с гостевым домом, рассказала, что люди танцевали, но снаружи никого не было. Кроме того, у нее не возникло впечатления, что посетители мероприятия были настроены агрессивно.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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