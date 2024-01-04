Поиски без вести пропавшего Лауриса: найдена принадлежащая парню вещь

Братья Лауриса Марис и Арис подтвердили, что найден предмет, который, скорее всего, принадлежал ему. Кроме того, есть вероятность, что кто-то пытается скрыть следы пропавшего молодого человека, так как найденный предмет находится совсем в другой стороне от места, где телефон Лауриса показал последнее известное местонахождение.

Члены семьи парня не верят, что он мог покончить с собой.

К сожалению, принимая во внимание, какую по площади территорию обыскали, существует вероятность, что Лаурис никуда не ходил, а его увезли. Брат Лауриса Арис отмечает, что обычно он все делал вместе с друзьями.

Более того, по словам брата, рассказы посетителей вечеринки о событиях той ночи отличаются.

Женщина, которая живет рядом с гостевым домом, рассказала, что люди танцевали, но снаружи никого не было. Кроме того, у нее не возникло впечатления, что посетители мероприятия были настроены агрессивно.

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