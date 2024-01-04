Президент ромов: ситуация с организациями ромов напоминает бандитские времена 90-х годов

Освальд Ездовскис сказал, что в январе или феврале в латвийских городах пройдут протесты ромов.

Он также призвал президента Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвику Силиню принять в них участие, чтобы защитить Латвийскую федерацию ромов от групп которые "монополизировали государственное финансирование", и которое должно было быть использовано на благо ромов.

"Собрались группы, которые состоят не из ромов, но получают финансовую поддержку. Мы не видим от этого никакой выгоды. Эти организации не сотрудничают с ромами, у них есть только название. Ситуация развивается, как в девяностые годы, когда находили бедняков, на имя которых открывали компании и собирали деньги. Нечто подобное происходит и с организациями ромов в Латвии", - пояснил Ездовскис.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Латвии с трудностями сталкиваются многие, и не только ромы. Однако те организации ромов, которые входят в Латвийскую федерацию ромов, хотят настоять на том, чтобы финансирование, выделяемое ромам от государства, шло ромам и распределялось должным образом.

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