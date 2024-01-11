Аншлаги без единой книги: писатель и продюсер Сабира Александра Скоблова

Всего за год, с момента как Сабира Александра Скоблова позвонила своему бухгалтеру и решила, что теперь она попробует себя в роли продюсера и писателя, ее жизнь совершила невообразимый кульбит. Литературные чтения мгновенно стали аншлаговыми, а ведь Сабира еще не выпустила ни единой книги! Публикация ее первого романа только грядет...

На интервью писательница пришла не с пустыми руками, а захватила с собой часть подарочков, которые ей приносили зрительницы на чтениях-концертах: "Вот такая народная любовь. Я могу уже свой "музей "Поля чудес" открывать", - смеется Сабира. Часть из них - на "лимонную тему", потому что первый цикл вечеров назывался "Лимонным", а символом вторых, уже с пометкой 18+, стали грибы.