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Аншлаги без единой книги: писатель и продюсер Сабира Александра Скоблова

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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Завтраки с послами, фестивали в Юрмале, интервью со знаменитостями, организация этапа чемпионата по шахматам - все это и многое другое в один момент 37-летняя Сабира Александра Скоблова решила перечеркнуть. Нет, она не стала домохозяйкой или решила уехать из Латвии. Сабира смело шагнула навстречу своей детской мечте - стать писателем...

Всего за год, с момента как Сабира Александра Скоблова позвонила своему бухгалтеру и решила, что теперь она попробует себя в роли продюсера и писателя, ее жизнь совершила невообразимый кульбит. Литературные чтения мгновенно стали аншлаговыми, а ведь Сабира еще не выпустила ни единой книги! Публикация ее первого романа только грядет...

На интервью писательница пришла не с пустыми руками, а захватила с собой часть подарочков, которые ей приносили зрительницы на чтениях-концертах: "Вот такая народная любовь. Я могу уже свой "музей "Поля чудес" открывать", - смеется Сабира. Часть из них - на "лимонную тему", потому что первый цикл вечеров назывался "Лимонным", а символом вторых, уже с пометкой 18+, стали грибы.

Несущийся локомотив

Предложение о работе продюсером нашло ее само в начале 2023 года, как только она решилась перерегистрировать свою хозяйственную деятельность. "Когда честно признаешься себе в том, чего ты действительно хочешь сейчас, и пусть с опасением, но закрываешь одну дверь, то открывается другая", - добавляет Сабира. Параллельно с организацией литературных вечеров пришлось...

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