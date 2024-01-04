Муж пропавшей Анны Янсоне комментирует результаты экспертизы о смерти младенца

В четверг, 4 января, полиция сообщила, что экспертиза не выявила признаков насильственной смерти у ребенка Анны Янсоне, найденного без матери в машине в лесу в Елгавском крае в ноябре прошлого года. Своим мнением о результатах экспертизы в соцсети Х поделился Юрис Эвертовскис, муж Анны.
"Трудно комментировать. Удивительный результат, который казался очень маловероятным. Но, возможно, это объясняет долгую экспертизу. Очень радует, что Анну не будут винить в смерти Луизы. В то же время очень больно, что ей пришлось пройти через то, чего боится любой родитель", - паписал Юрис.
"С точки зрения поиска этот результат ничего не меняет... Паника после такого события может привести к бегству и попытке скрыться, а также к самоубийству. Нам нужно продолжать проверять окрестности", - добавил он.
"К сожалению, страх родителей перед ответственностью после СВДС (синдром внезапной детской смерти) понятен. В прошлом были случаи, когда родителей подозревали и даже задерживали. И даже тогда экспертиза, кажется, длилась больше месяца", - отмечает муж Анны.
Юрис упоминает, что смерть Луизы могла произойти до отъезда Анны. При этом он подчеркивает, что время трагедии неизвестно.
Tas liekas visticamākais variants, bet, cik saprotu, nāves laiks īsti nav zināms.— Džuris (@TontonsB) January 4, 2024
"Время смерти - 1 ноября, то есть примерно за 24 часа до того, как его нашли 2 ноября около 11 часов утра. У полиции нет информации о том, что смерть младенца произошла, когда женщина еще была дома", - сообщили агентству LETA в полиции.
Уголовный процесс по факту смерти ребенка все еще активен, поскольку следователям еще предстоит провести определенные процессуальные действия.
Галерея: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери
Уже сообщалось, что 1 ноября прошлого года в Госполицию поступила информация о пропаже Анны Янсоне, 1989 года рождения, и ее дочери Луизы, 2023 года рождения.
На следующий день, 2 ноября, при проведении поисковых мероприятий сотрудники Государственной полиции обнаружили в лесу Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором был найден мертвый младенец.
Пропавшая Янсоне до сих пор не найдена. В настоящее время ведется расследование по нескольким направлениям и проверяется информация. Из-за погодных условий физические поиски в данный момент не ведутся, но если имеющаяся у полиции информация укажет на необходимость сделать это, реакция будет незамедлительной.
Видео: Поиски Анны Янсоне
С первого дня исчезновения проводились различные поисковые мероприятия с привлечением больших человеческих ресурсов.
Поиски пропавшей Анны вели сотрудники Государственной полиции, курсанты колледжа Государственной полиции, земессарги, ассоциация bezvests.lv и K9 SOS, водолазы VUGD и муниципальная полиции, а также волонтеры. К поискам были привлечены и родственники женщины.
В поисках использовались дроны, а также вертолет.
Государственная полиция призывает отозваться всех, кто обладает информацией, которая может быть полезна в поисках женщины. С полицией можно связаться по телефону 67086678 или 110, или написав по электронной почте: meklesana@riga.vp.gov.lv.
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