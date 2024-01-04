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Муж пропавшей Анны Янсоне комментирует результаты экспертизы о смерти младенца

rus.tvnet.lv
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Анна Янсоне
Анна Янсоне Фото: TontonsB/"X"

В четверг, 4 января, полиция сообщила, что экспертиза не выявила признаков насильственной смерти у ребенка Анны Янсоне, найденного без матери в машине в лесу в Елгавском крае в ноябре прошлого года. Своим мнением о результатах экспертизы в соцсети Х поделился Юрис Эвертовскис, муж Анны.

"Трудно комментировать. Удивительный результат, который казался очень маловероятным. Но, возможно, это объясняет долгую экспертизу. Очень радует, что Анну не будут винить в смерти Луизы. В то же время очень больно, что ей пришлось пройти через то, чего боится любой родитель", - паписал Юрис.

"С точки зрения поиска этот результат ничего не меняет... Паника после такого события может привести к бегству и попытке скрыться, а также к самоубийству. Нам нужно продолжать проверять окрестности", - добавил он.

"К сожалению, страх родителей перед ответственностью после СВДС (синдром внезапной детской смерти) понятен. В прошлом были случаи, когда родителей подозревали и даже задерживали. И даже тогда экспертиза, кажется, длилась больше месяца", - отмечает муж Анны.

Юрис упоминает, что смерть Луизы могла произойти до отъезда Анны. При этом он подчеркивает, что время трагедии неизвестно.

"Время смерти - 1 ноября, то есть примерно за 24 часа до того, как его нашли 2 ноября около 11 часов утра. У полиции нет информации о том, что смерть младенца произошла, когда женщина еще была дома", - сообщили агентству LETA в полиции.

Уголовный процесс по факту смерти ребенка все еще активен, поскольку следователям еще предстоит провести определенные процессуальные действия.

Галерея: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери

Уже сообщалось, что 1 ноября прошлого года в Госполицию поступила информация о пропаже Анны Янсоне, 1989 года рождения, и ее дочери Луизы, 2023 года рождения.

На следующий день, 2 ноября, при проведении поисковых мероприятий сотрудники Государственной полиции обнаружили в лесу Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором был найден мертвый младенец.

Пропавшая Янсоне до сих пор не найдена. В настоящее время ведется расследование по нескольким направлениям и проверяется информация. Из-за погодных условий физические поиски в данный момент не ведутся, но если имеющаяся у полиции информация укажет на необходимость сделать это, реакция будет незамедлительной.

Видео: Поиски Анны Янсоне

С первого дня исчезновения проводились различные поисковые мероприятия с привлечением больших человеческих ресурсов.

Поиски пропавшей Анны вели сотрудники Государственной полиции, курсанты колледжа Государственной полиции, земессарги, ассоциация bezvests.lv и K9 SOS, водолазы VUGD и муниципальная полиции, а также волонтеры. К поискам были привлечены и родственники женщины.

В поисках использовались дроны, а также вертолет.

Государственная полиция призывает отозваться всех, кто обладает информацией, которая может быть полезна в поисках женщины. С полицией можно связаться по телефону 67086678 или 110, или написав по электронной почте: meklesana@riga.vp.gov.lv.

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