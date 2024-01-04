Муж пропавшей Анны Янсоне комментирует результаты экспертизы о смерти младенца

"Трудно комментировать. Удивительный результат, который казался очень маловероятным. Но, возможно, это объясняет долгую экспертизу. Очень радует, что Анну не будут винить в смерти Луизы. В то же время очень больно, что ей пришлось пройти через то, чего боится любой родитель", - паписал Юрис.

"С точки зрения поиска этот результат ничего не меняет... Паника после такого события может привести к бегству и попытке скрыться, а также к самоубийству. Нам нужно продолжать проверять окрестности", - добавил он.

"К сожалению, страх родителей перед ответственностью после СВДС (синдром внезапной детской смерти) понятен. В прошлом были случаи, когда родителей подозревали и даже задерживали. И даже тогда экспертиза, кажется, длилась больше месяца", - отмечает муж Анны.

Юрис упоминает, что смерть Луизы могла произойти до отъезда Анны. При этом он подчеркивает, что время трагедии неизвестно.

Tas liekas visticamākais variants, bet, cik saprotu, nāves laiks īsti nav zināms. — Džuris (@TontonsB) January 4, 2024