Под Валмиерой остановлен Volvo, "летевший" на скорости 169 км/ч

3 января, около 16:00 в Буртниекской волости Валмиерского края сотрудники Государственной полиции зафиксировали автомобиль Volvo, водитель которого ехал со скоростью 169 км/ч в месте, где максимальная разрешенная скорость составляла 90 км/ч.

Правоохранители приказали водителю остановить транспортное средство и установили, что за рулем находился мужчина 1987 года рождения.

Госполиция возбудила дело об административном правонарушении за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 километров в час. За такое нарушение на водителя транспортного средства налагается штраф в размере от 380 до 480 евро, а также запрет на использование водительских прав сроком на шесть месяцев.

Госполиция призывает водителей не проявлять неосторожность и помнить, что превышение скорости, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

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