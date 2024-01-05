Сокращается и доля немцев, приветствующих присоединение Украины в долгосрочной перспективе к Евросоюзу и к НАТО. В первом случае она за неполный год уменьшилась с 58% до 53%, во втором - с 51% до 44%.

Военная помощь Киеву: что думают немцы?

Амбивалентными можно считать ответы жителей Германии на вопросы об оказании немецкой военной помощи Украине. С одной стороны, в последние месяцы с 14% до 21% увеличилась доля тех, кто выступает за наращивание поставок вооружений из ФРГ Киеву, с другой, - по-прежнему относительное большинство - 36% - считает их чрезмерными, тогда как 35% - адекватными.

43% опрошенных ратуют за ужесточение санкций против России. В то же время 51% респондентов называют недостаточными дипломатические усилия Германии во имя прекращения войны в Украине. Чем дольше она длится и чем острее внутренние бюджетные проблемы ФРГ, тем критичнее отношение немцев к оказанию Киеву сугубо финансовой помощи. Почти вдвое - с 21% до 41% - выросла доля тех, кто считает эту помощь излишне щедрой.

В Новый год - с пессимизмом

В целом немцы встретили Новый 2024 год с тревожными ожиданиями. Только 13 процентов опрошенных с уверенностью смотрят в завтрашний день, 83% респондентов испытывают беспокойство.

В 2024 году немцы ожидают еще больше природных катаклизмов Фото: Lars Penning/dpa/picture alliance