КНДР обстреляла воды Южной Кореи

Минобороны Южной Кореи сообщило, что в пятницу с 9:00 до 11:00 (в четверг с 22:00 до полуночи по латвийскому времени) армия КНДР выпустила около 200 снарядов в северном районе островов Пэннендо и Енпхендо.

Местные чиновники города Енпхендо подтвердили, что превентивно было дано распоряжение об эвакуации мирного населения.

Южнокорейский Енпхендо находится в Желтом море примерно в 80 километрах к западу от города Инчхон и в 12 километрах к югу от береговой линии северокорейской провинции Хванхэдо.

Об эвакуации также объявили должностные лица Пэннендо, добавив, что получили информацию о предстоящих учениях военно-морских сил южнокорейской армии.

"Это провокационный акт, который угрожает миру на Корейском полуострове. Северная Корея несет полную ответственность за эту эскалацию кризиса, и мы настоятельно призываем их немедленно прекратить эти действия", - добавили в Минобороны Кореи.

В ноябре 2010 года Пхеньян выпустил 170 артиллерийских снарядов по острову Енпхендо, в результате чего погибли четыре человека, включая двух мирных жителей, - это стало первым нападением КНДР на мирные районы со времен Корейской войны.

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