Врач рассказал, как привести себя в порядок после праздников

После праздников ощущаете себя вареным брокколи? Не переживайте, вы не одиноки, и возвращаться в рабочий ритм после активной встречи Нового года действительно сложно большинству из нас, это нормальная реакция организма. Тем более, что в этом году праздник выпал на понедельник, а во вторник многие уже вернулись к своим трудовым обязанностям. Как плавно и безболезненно вернуть себе бодрость, работоспособность и энергичность, рассказал эстонский врач превентивной медицины Сергей Саади изданию Limon.ee.
Наконец-то закончились праздники, а это значит, что можно выдохнуть: больше никаких салатов с майонезом, алкогольных напитков и шоколадных конфет. Пора брать себя в руки и приводить в форму после многочисленных застолий.
По мнению врача Сергея Саади, чтобы повысить работоспособность, восстановить свой привычный жизненный ритм и привести организм в форму после длительных гуляний, понадобится несколько недель.
"Мой главный совет на ближайшую неделю – ложиться спать на час, а то и два раньше, чем вы это делаете обычно, – говорит доктор. – За последний месяц сбились циркадные ритмы, а все из-за того, что вы слишком активно сначала готовились к праздникам, потом их отмечали, к тому же, было много тяжелой пищи и алкоголя. Не вовремя ложились, смотрели телевизор допоздна. Больше волновались, а ведь приятные переживания – тоже стресс для организма, и вот он вывесил белый флаг – устал".
Для того, чтобы накопленную за праздники усталость сбросить, нужно дать организму восстановиться, и сон тут один из самых главных помощников. К тому же, это один из самых сильных и дешевых природных антидепрессантов.
По совету врача, ложитесь примерно на час-два раньше привычного времени. В половину десятого - десять вы уже должны быть в своей кровати, а если заснуть не получается, доктор советует принимать перед сном мелатонин. «В течение недели принимайте по 1-3 миллиграмма мелатонина на ночь, чтобы просто быстрее заснуть», – говорит Сергей Саади.
Если есть возможность, доктор Саади рекомендует регулярно ходить в сауну. «Многие совмещают сауну с тренажерным залом. Если и у вас есть абонемент в спортивный клуб, но сейчас ни сил, ни желания заниматься спортом нет, не насилуйте себя, а просто ходите в сауну, а также в бассейн, если он есть.
"Сауна очень тонизирует организм, она придаст энергии. Важно, что у сауны есть противовоспалительный эффект. К тому же, до нового года все пытались доделать свои дела, перенапрягались, теперь настало время немного расслабиться", – говорит Сергей Саади.
Для ощутимого восстановления организма врач советует посещать сауну 3-4 раза в неделю. Ходите туда примерно на час, хотя бы на протяжении нескольких ближайших недель, и вы точно почувствуете на себе благотворное влияние этого совета.
Когда необходимо повысить работоспособность и сопротивляемость организма к различным вирусам, на помощь приходят растения-адаптогены. Они поддерживают работоспособность, нервную систему, препятствуют перегрузке организма. Причем, в отличие от стимуляторов, таких как кофеин, который подстегивает организм, адаптогены не истощают резервы нервной системы.
"С одной стороны, они могут простимулировать – там, где нужно добавить энергии, а с другой – успокоить, если есть избыточное напряжение", – объясняет врач и перечисляет классические адаптогены: родиола розовая, имбирь, женьшень и ашваганда, а также элеутерококк.
По словам врача, если в начале года вы чувствуете катастрофическую нехватку энергии, то можно использовать все эти адаптогены одновременно. "Можно использовать комбинации, можно использовать лишь какой-то один адаптоген, – объясняет Сергей Саади. – Обычно курс составляет 21 день, потом делаем перерыв, а если нужно, то уже после перерыва курс повторяем".
Важно помнить, что адаптогены, кроме ашваганды, не стоит принимать на ночь. Ашваганда, напротив, обладает успокаивающим эффектом и способствует крепкому сну, а также более качественному восстановлению во время сна.
"Все остальные адаптогены лучше принимать с утра или же в обед – одним словом, в первой половине дня", – предупреждает врач.
Следующий совет доктора точно не каждому придется по вкусу, но специалист советует в начале года перейти на низкоуглеводное питание. "Это всегда увеличивает энергию организма, потому что он начинает получать ее из кетонов - из жира, – объясняет Сергей Саади. – Как только вы уменьшите количество углеводов, почувствуете себя значительно бодрее".
Как грустно бы это не звучало, но со следующими словами доктора придется смириться: "Все сладости, которые остались после Нового года, недоеденные торты, остатки конфет из адвент-календарей и кучу всего другого, что просто само лезет в рот и буквально вываливается из шкафов, вам в восстановлении после праздников – не помощники!"
А все потому, что сахар буквально подкармливает воспалительные процессы в организме, к тому же, сладости вызывают скачки сахара в крови, за счет этого колеблется настроение.
"Знакомое ощущение: то усталость, то подъем, то усталость, то подъем, и вы постоянно ищете, чем бы подкрепиться? – спрашивает доктор и сразу же объясняет, с чем связаны американские горки перепадов настроения. – Этому способствует переизбыток сладостей. Также сахар провоцирует возникновение сезонных вирусных заболеваний. Именно поэтому обычно после Нового года, несмотря на то, что люди, казалось бы, отдохнули, обрушивается много вирусных заболеваний. Потому что все наедаются, переедают в том числе сладкого, а сахар на иммунитет влияет действительно очень сильно".
Важно не только уменьшить количество употребляемого сладкого, но и сократить приемы пищи в течение всего дня. "Если раньше за день у вас было четыре-шесть приемов пищи – три основных и два перекуса, уберите эти два перекуса, - советует врач. – Если есть реже, сами удивитесь, как быстро стабилизируется ваше настроение, появится бодрость. Чем чаще вы перекусываете, тем хуже для организма, тем чаще вы чувствуете усталость. А все потому, что организм привыкает к постоянной подпитке и ленится".
Если количество приемов пищи лучше сократить, то пить воду, наоборот, стоит почаще. Это поможет запустить работу пищеварительной системы и очистить организм. Лучше, если вода при этом будет комнатной температуры.
А вот чего делать не стоит, так это пить кофе и энергетические напитки. По сути, это психостимулянты, они обманывают мозг и сообщают, что в организме еще много энергии и резервов. На самом же деле уже все исчерпалось, и именно поэтому вы бежите заваривать себе кофе, чтобы себя подбодрить. "Запомните: такой обман организма в долгосрочной перспективе вообще не работает, а лишь ухудшает общее состояние, а если в краткосрочной перспективе вам нужно взбодриться, то прибегать к напиткам с кофеином лучше лишь в качестве большого исключения", – говорит Сергей Саади.
Кофе врач советует заменить декофеинизированным кофе или, например, напитком из цикория или из желудей – эти заменители кофе, к слову, достаточно приятные на вкус, а через какое-то время вы ощутите, что тяга к кофеину начала ощутимо снижаться, а в организме появится ощущение легкости.
То, что доктор прописал: Сергей Саади отмечает благоприятное воздействие светотерапии, особенно в зимний темный период, который, увы, всем нам придется переживать в ближайшие несколько месяцев.
Включите свет! Светотерапия эффективно используется в странах Скандинавии, ведь недостаточное количество света в осенне-зимний период здорово угнетает человека. Для лечения можно использовать два разных света – белый и красный. Для лечения сезонных аффективных расстройств, для улучшения настроения используются лампы дневного света с силой примерно 5-20 тысяч люкс, которые можно купить в магазине электроники. Утром после пробуждения ставьте напротив себя лампу и освещайтесь 10-20 минут.
Вечером лучше подойдет инфракрасный свет. Эти лампы можно найти в медучреждениях или заказать в интернете. И белый, и красный свет стимулируют митохондрии – наши энергетические станции. Так тот или иной свет может помочь взбодриться или успокоиться.
В весенний и летний периоды, когда человек проводит достаточное время на солнце, светотерапевтический эффект достигается сам собой.
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