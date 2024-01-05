Врач рассказал, как привести себя в порядок после праздников

"С одной стороны, они могут простимулировать – там, где нужно добавить энергии, а с другой – успокоить, если есть избыточное напряжение", – объясняет врач и перечисляет классические адаптогены: родиола розовая, имбирь, женьшень и ашваганда, а также элеутерококк.

По словам врача, если в начале года вы чувствуете катастрофическую нехватку энергии, то можно использовать все эти адаптогены одновременно. "Можно использовать комбинации, можно использовать лишь какой-то один адаптоген, – объясняет Сергей Саади. – Обычно курс составляет 21 день, потом делаем перерыв, а если нужно, то уже после перерыва курс повторяем".

Важно помнить, что адаптогены, кроме ашваганды, не стоит принимать на ночь. Ашваганда, напротив, обладает успокаивающим эффектом и способствует крепкому сну, а также более качественному восстановлению во время сна.

"Все остальные адаптогены лучше принимать с утра или же в обед – одним словом, в первой половине дня", – предупреждает врач.

Сергей Саади: "Как только вы уменьшите количество углеводов, почувствуете себя значительно бодрее" Фото: Konstantin Sednev

Следующий совет доктора точно не каждому придется по вкусу, но специалист советует в начале года перейти на низкоуглеводное питание. "Это всегда увеличивает энергию организма, потому что он начинает получать ее из кетонов - из жира, ­– объясняет Сергей Саади. – Как только вы уменьшите количество углеводов, почувствуете себя значительно бодрее".