Северокорейские ракеты: есть ли они у России и почему это беспокоит Киев и Вашингтон

Россия получила из КНДР баллистические ракеты и уже применяла их дважды против Украины, заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
По его словам, Пхеньян недавно передал Москве пусковые установки и несколько десятков ракет. Как появление у России подобных ракет может повлиять на ход войны в Украине?
Кирби рассказал, что дальность действия этих ракет составляет 900 километров, однако на карте, которую он продемонстрировал во время брифинга, дальность пуска одной из ракет составила около 400 километров.
Изучение обломков может дать неоспоримые доказательства применения определенного типа ракет, но это не единственный способ. Тип ракеты можно определить дистанционно по нескольким параметрам - радиолокационной сигнатуре, характеристикам факела и другим параметрам, которые определяются при помощи датчиков, в том числе установленным на самолетах-разведчиках.
Характеристики северокорейских ракет американцы могли получить, отслеживая испытательные пуски в КНДР.
Появление у России баллистических ракет такого класса поможет ей изменить ситуацию на войне в Украине, поскольку они высокоэффективны и их нет на вооружении российской армии - во всяком случае в больших количествах.
У России имеется ракетный комплекс "Искандер-М", дальность баллистической ракеты которого, как считается, ограничена 500 километрами. Тем не менее в США ранее утверждали, что ракета 9M729 для комплекса "Искандер-М" на деле может лететь и далее этого расстояния.
500 километров - предел дальности, установленный договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор предусматривал ликвидацию двух классов ракет - средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей дальности (от 500 до 1000 километров).
ДРСМД, подписанный в 1978 году, был разорван США и Россией в 2019 году, однако арсенала ракет меньшей дальности у России нет, по крайней мере официально. Поставки из КНДР могут восполнить это пробел.
Серьезная угроза
Дальность в 900 километров означает, что под ударом российских ракет может оказаться почти вся территория Украины.
То, насколько серьезно к появлению таких ракет у России относятся в Украине и на Западе, иллюстрирует внимание к информации о самой возможности подобных сделок.
В конце декабря 2022 года о возможности таких поставок писали со ссылкой на западные источники израильские СМИ. По данным источника израильского издания i24NEWS, речь тогда шла о 24 истребителях Су-35, изначально произведенных для Египта. Эта сделка, как писали израильские издания, в итоге не состоялась из-за давления США.
До этого, в октябре 2022 года газета Washington Post со ссылкой на двух сотрудников разведки из страны-союзника США сообщила, что Иран собирался передать России ракеты «Фатех-110» и «Золфагар» дальностью 300 и 700 километров соответственно.
В конце октября 2023 года истек срок эмбарго на экспорт ракетных технологий, наложенного на Иран резолюцией Совета безопасности ООН. После 18 октября Тегеран вправе экспортировать ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля. Это, в частности, означает, что такие ракеты из Ирана может получать Россия.
Чем заплатит Москва?
Еще один важный аспект подобных поставок - возможная передача вооружений или технологий КНДР в ответ на возможные поставки ракет в Россию.
Поэтому к таким поставкам проявляют самое пристальное внимание не только в Украине, но и в странах, которые заинтересованы в том, чтобы российские технологии не попали в Иран или КНДР.
Так, сделка о передаче России ракет, как выяснили израильские разведывательные службы, могла включать поставку в Иран истребителей Су-35. Данных о передаче ракет из Ирана в Россию и самолетов в обратном направлении в последнее время не появлялось.
Между тем, как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на материалы информационного брифинга для местных журналистов, проведенного военными Южной Кореи, КНДР, вероятно, поставила России несколько типов ракет наряду с боеприпасами и снарядами, о поставках которых уже не раз сообщалось.
Судя по сообщению AP, речь идет именно о ракетах меньшей дальности.
От Москвы Пхеньян, судя по информации южнокорейских военных, получил технические консультации по запуску военного разведывательного спутника. После второй неудачной попытки в августе Пхеньян заявил, что третий запуск состоится в октябре, но этого не произошло.
Опасность передачи технологий
О том, насколько существенной может быть передача военных технологий, говорит сама история появления их у КНДР.
В 2017 году после публикации доклада британского некоммерческого Международного института стратегических исследований о северокорейской программе по производству баллистических ракет "Секрет успеха баллистических ракет КНДР" разразился международный скандал.
В докладе говорилось, что Северная Корея смогла резко ускорить разработку ракет средней и меньшей дальности, возможно, после получения советского двигателя РД-250 из России или Украины.
В Украине такую возможность отвергли, а кроме того, другие исследования этого феноменального развития ракетной программы указывали на возможное сотрудничество в этой области Пхеньяна и Тегерана.
Но как бы то ни было, ракетный арсенал Северной Кореи, до того в основном состоявший из ракет малой дальности, вдруг пополнился двумя новыми моделями: "Хвасон-12" средней дальности и межконтинентальной "Хвасон-14".
Поэтому в соседних странах с особым вниманием следят за поездками в Пхеньян и Тегеран российских чиновников и прежде всего министра обороны России Сергея Шойгу — ведь результатом этих визитов может стать очередное опасное усиление непредсказуемого и недружественного им режима.