Северокорейские ракеты: есть ли они у России и почему это беспокоит Киев и Вашингтон

500 километров - предел дальности, установленный договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор предусматривал ликвидацию двух классов ракет - средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей дальности (от 500 до 1000 километров).

ДРСМД, подписанный в 1978 году, был разорван США и Россией в 2019 году, однако арсенала ракет меньшей дальности у России нет, по крайней мере официально. Поставки из КНДР могут восполнить это пробел.

Серьезная угроза

Дальность в 900 километров означает, что под ударом российских ракет может оказаться почти вся территория Украины.

То, насколько серьезно к появлению таких ракет у России относятся в Украине и на Западе, иллюстрирует внимание к информации о самой возможности подобных сделок.

В конце декабря 2022 года о возможности таких поставок писали со ссылкой на западные источники израильские СМИ. По данным источника израильского издания i24NEWS, речь тогда шла о 24 истребителях Су-35, изначально произведенных для Египта. Эта сделка, как писали израильские издания, в итоге не состоялась из-за давления США.

До этого, в октябре 2022 года газета Washington Post со ссылкой на двух сотрудников разведки из страны-союзника США сообщила, что Иран собирался передать России ракеты «Фатех-110» и «Золфагар» дальностью 300 и 700 километров соответственно.