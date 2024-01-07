Фото ⟩ Россия на православное Рождество атаковала Украину беспилотниками и ракетами

В сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что ночью на воскресенье РФ атаковала территорию Украины с помощью 28 ударных дронов типа Shahed-136/131 и трех зенитных управляемых ракет С-300.

По данным ВСУ, беспилотники запустили из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ, а ракеты - с оккупированной Россией части Донбасса. "Основные направления удара - юг и восток", - говорится в заявлении украинской армии.

Системы ПВО работали в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, говорится в сообщении ВСУ. О последствиях атаки военные пока не сообщили.

Глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович заявил, что в Кропивницком районе в результате падения обломков повреждены частный дом и линия электропередачи. По данным чиновника, во время атаки пострадавших нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!