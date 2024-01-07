Видео ⟩ Под Цесисом зафиксировано редкое природное явление - ледяной круг

Необычное природное явление зафиксировано в Зосенской волости, в верховьях реки Гауя, сообщает автор видео Дайнис.

Брицис поясняет, что такие ледяные круги обычно образуются в речных заливах.

"Вначале, когда река еще не замерзла, в заливе образуется небольшой кусок льда. Течение вращает лед по кругу, он становится все больше, пока не вырастет до диаметра вплоть до нескольких метров. Течение продолжает вращать его, даже когда остальная часть реки замерзнет", - говорит ведущий отдела погоды LTV.

Šādi ledus apļi parasti veidojas upju līčos. Sākumā, kad upe nav aizsalusi, līcī izveidojas neliels ledus gabals. Straume ledus griež uz riņķi, tas kļūst arvien lielāks, līdz izaug pat vairāku metru diametrā. Straume to turpina griezt arī kad pārējā upe ir aizsalusi. pic.twitter.com/jw05j2B2ix — Toms Bricis (@boms_tricis) January 7, 2024

Как сообщалось, самая низкая температура прошлой ночью была зафиксирована на наблюдательной станции Зосены - она составила 28,9 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Как сообщает LVĢMC, вчера вечером небо прояснилось, а температура воздуха во многих местах опустилась ниже -20 градусов.

Агентство LETA сообщило, что в воскресенье утром температура воздуха на наблюдательной станции в центре Риги упала до -20 градусов - впервые с января 2016 года.

Сильные морозы ожидаются в Латвии и в понедельник, хотя под воздействием западного ветра в понедельник днем температура воздуха местами на побережье уже поднимется до нуля градусов. Во вторник по всей Латвии воздух прогреется до -2...+3 градусов, прогнозируют синоптики.

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