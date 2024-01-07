Утро воскресенья в Риге - самое холодное за последние восемь лет

Утром в воскресенье, 7 января, температура воздуха на наблюдательной станции в центре Риги упала до -20 градусов - впервые с января 2016 года, следует из данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В аэропорту "Рига" зафиксирован мороз в 25 градусов, что является самой низкой температурой воздуха в этом месте с января 2021 года.
В восточной части Латвии в ночь на воскресенье морозы местами усилились до -28..-30 градусов, и это самый сильный мороз в стране с 17 января 2021 года.
Температура воздуха в наблюдательной сети LVĢMC в восемь утра составила от -7,6 градуса в Колке и -9,4 градуса в Мерсрагсе до -27,9 градуса в Зосени и -28,1 градуса в Даугавпилсе.
По данным Latvijas Valsts ceļi, в окрестностях Гулбене и Виляны ночью температура упала до -30 градусов, но рекорды холода не побиты.
Сильный мороз ожидается в Латвии и в понедельник, хотя, поскольку ветер дует с запада, во второй половине дня температура воздуха местами на побережье поднимется уже до нуля градусов. Во вторник по всей Латвии потеплеет до -2..+3 градусов, прогнозируют синоптики.
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