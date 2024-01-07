Военная инфраструктура ХАМАС на севере сектора Газа уничтожена, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным израильских военных, более половины из когда-то 14 000 террористов были убиты. Организованной командной структуры больше не существует. Однако война против исламистов на юге продолжается.
Представитель израильской армии заявил, что военная структура ХАМАС на севере сектора Газа ликвидирована. Пресс-секретарь Даниэль Хагари заявил вечером в субботу, 6 января, что до начала войны три месяца назад в северной прибрежной полосе сектора находились две бригады ХАМАС с двенадцатью полками. "Всего там было около 14 000 террористов", - сказал Хагари. С тех пор многие командиры были убиты, а оружие и боеприпасы уничтожены. Солдаты также нашли и разрушили подземные туннели.
По словам Хагари, только в районе беженцев Джабалия на севере сектора Газа было обнаружено восемь километров подземных туннелей и 40 входов в них. ХАМАС в этом районе больше не действует организованно. "Террористы в Джабалии все еще есть, но теперь они действуют без структуры и командиров", - сказал Хагари, уточнив, что он, все-таки, ожидает, что спорадические ракетные обстрелы Израиля из этого района продолжатся.
Министр обороны Израиля Йоав Галант еще в ноябре заявил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Однако боевые действия продолжались. По данным Израиля, на данный момент уничтожено около 8000 террористов.
В настоящее время армия сосредоточена на уничтожении структур ХАМАС в центре и на юге сектора Газа. "Мы сделаем это иначе" в центральной и южной части сектора Газа, чем на севере, сказал Хагари, не вдаваясь в подробности. "Лагеря беженцев в центре сектора Газа переполнены и полны террористов", - сказал он. Чан Джунис на юге - это "подземный город со множеством разветвляющихся туннелей. Это требует времени, в борьбе с терроризмом нет коротких путей".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его правительство приказало армии "ликвидировать ХАМАС", вернуть всех заложников и гарантировать, что сектор Газа "никогда больше не будет представлять угрозу Израилю". Он заявил: "Война не должна закончиться, пока мы не достигнем всех наших целей".
Война в Газе была спровоцирована разрушительной террористической атакой, совершенной исламистским движением ХАМАС и другими экстремистскими палестинскими группировками 7 октября 2023 года. Израиль ответил массированными авиаударами и наземным наступлением. По данным медицинского учреждения, контролируемого ХАМАС, с тех пор в секторе Газа было убито 22 600 человек. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе и большое количество жертв среди гражданского населения, Израиль находится под международным давлением.
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