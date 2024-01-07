В настоящее время армия сосредоточена на уничтожении структур ХАМАС в центре и на юге сектора Газа. "Мы сделаем это иначе" в центральной и южной части сектора Газа, чем на севере, сказал Хагари, не вдаваясь в подробности. "Лагеря беженцев в центре сектора Газа переполнены и полны террористов", - сказал он. Чан Джунис на юге - это "подземный город со множеством разветвляющихся туннелей. Это требует времени, в борьбе с терроризмом нет коротких путей".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его правительство приказало армии "ликвидировать ХАМАС", вернуть всех заложников и гарантировать, что сектор Газа "никогда больше не будет представлять угрозу Израилю". Он заявил: "Война не должна закончиться, пока мы не достигнем всех наших целей".

Война в Газе была спровоцирована разрушительной террористической атакой, совершенной исламистским движением ХАМАС и другими экстремистскими палестинскими группировками 7 октября 2023 года. Израиль ответил массированными авиаударами и наземным наступлением. По данным медицинского учреждения, контролируемого ХАМАС, с тех пор в секторе Газа было убито 22 600 человек. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе и большое количество жертв среди гражданского населения, Израиль находится под международным давлением.

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