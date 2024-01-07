Немецкие политики требуют у Шольца разрешить поставку Киеву ракет Taurus

Он добавил, что на фоне изнурительной позиционной войны и массированных ударов России по украинским городам "я смотрю на то, что мы делаем, с беспокойством и сомневаюсь, достаточна ли наша поддержка".

Гаук заявил, что не существует международно-правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии. Он убежден, что Украина должна получить Taurus, поскольку "победа России в среднесрочной перспективе поставит под угрозу безопасность и других европейских стран".

"Йоахим Гаук понимает, что без мира и свободы все остальное - ничто. Вот почему нам нужно снова положить конец войне в Европе и дать Украине то, что ей нужно. Он федеральный президент, который нужен Германии во время войны в Европе", - прокомментировал позицию экс-президента ФРГ в микроблоге Х политик, член Бундестага и многолетний председатель комитета по иностранным делам немецкого парламента Норберт Рёттген.

После массированных ракетных ударов России по Украине председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) также призвала передать Украине Taurus. Депутат отметила, что Киев остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, ракетах Taurus и запчастях для крупной техники, которую мы поставляем".

Кроме того, несколько ведущих представителей партий Бундестага, специализирующихся в сфере обороны, выразили поддержку поставке Украине ракет Taurus, предназначенных для поражения целей на территории РФ.

Правительство Германии продолжает отказываться от поставок в Украину ракет большой дальности Taurus.

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