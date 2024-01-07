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Немецкие политики требуют у Шольца разрешить поставку Киеву ракет Taurus

rus.tvnet.lv
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Крылатая ракета Taurus
Крылатая ракета Taurus Фото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (CSU) Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил, что Германия должна поставить Украине ракеты большой дальности Taurus. Экс-президент Германии Йоахим Гаук также признался, что не понимает, "почему мы колеблемся", особенно если известно, что "победа России в среднесрочной перспективе будет угрожать и другим европейским странам".

По словам Зедера, ракеты Taurus помогут Украине "отражать постоянные атаки беспилотников и ракет". Это будет "единственный серьезный шанс для Украины обрести новое мужество и не дать русским победить", заявил премьер-министр Баварии.

По его словам, Германия и ЕС столкнутся с "настоящей проблемой безопасности", если Россия выиграет войну, а США продолжат избегать международных кризисов.

Тем временем бывший президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck) раскритиковал осторожную позицию нынешнего правительства Германии в отношении поставок Украине ракет большой дальности Taurus. "Я не разбираюсь в военных вопросах, но общался с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих переговоров я уже не понимаю, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов", - сказал он.

Он добавил, что на фоне изнурительной позиционной войны и массированных ударов России по украинским городам "я смотрю на то, что мы делаем, с беспокойством и сомневаюсь, достаточна ли наша поддержка".

Гаук заявил, что не существует международно-правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии. Он убежден, что Украина должна получить Taurus, поскольку "победа России в среднесрочной перспективе поставит под угрозу безопасность и других европейских стран".

"Йоахим Гаук понимает, что без мира и свободы все остальное - ничто. Вот почему нам нужно снова положить конец войне в Европе и дать Украине то, что ей нужно. Он федеральный президент, который нужен Германии во время войны в Европе", - прокомментировал позицию экс-президента ФРГ в микроблоге Х политик, член Бундестага и многолетний председатель комитета по иностранным делам немецкого парламента Норберт Рёттген.

После массированных ракетных ударов России по Украине председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) также призвала передать Украине Taurus. Депутат отметила, что Киев остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, ракетах Taurus и запчастях для крупной техники, которую мы поставляем".

Кроме того, несколько ведущих представителей партий Бундестага, специализирующихся в сфере обороны, выразили поддержку поставке Украине ракет Taurus, предназначенных для поражения целей на территории РФ.

Правительство Германии продолжает отказываться от поставок в Украину ракет большой дальности Taurus.

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