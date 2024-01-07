Немецкие политики требуют у Шольца разрешить поставку Киеву ракет Taurus

Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (CSU) Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил, что Германия должна поставить Украине ракеты большой дальности Taurus. Экс-президент Германии Йоахим Гаук также признался, что не понимает, "почему мы колеблемся", особенно если известно, что "победа России в среднесрочной перспективе будет угрожать и другим европейским странам".
По словам Зедера, ракеты Taurus помогут Украине "отражать постоянные атаки беспилотников и ракет". Это будет "единственный серьезный шанс для Украины обрести новое мужество и не дать русским победить", заявил премьер-министр Баварии.
По его словам, Германия и ЕС столкнутся с "настоящей проблемой безопасности", если Россия выиграет войну, а США продолжат избегать международных кризисов.
Bavarian Prime Minister Markus Söder and former Federal President Joachim Hauck have spoken out in favor of supplying Taurus missiles to Ukraine.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) January 7, 2024
Söder stressed that these missiles could help Ukraine defend itself against persistent drone and missile attacks, viewing this as… pic.twitter.com/LSZvD9DCQO
Тем временем бывший президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck) раскритиковал осторожную позицию нынешнего правительства Германии в отношении поставок Украине ракет большой дальности Taurus. "Я не разбираюсь в военных вопросах, но общался с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих переговоров я уже не понимаю, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов", - сказал он.
Он добавил, что на фоне изнурительной позиционной войны и массированных ударов России по украинским городам "я смотрю на то, что мы делаем, с беспокойством и сомневаюсь, достаточна ли наша поддержка".
Гаук заявил, что не существует международно-правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии. Он убежден, что Украина должна получить Taurus, поскольку "победа России в среднесрочной перспективе поставит под угрозу безопасность и других европейских стран".
"Йоахим Гаук понимает, что без мира и свободы все остальное - ничто. Вот почему нам нужно снова положить конец войне в Европе и дать Украине то, что ей нужно. Он федеральный президент, который нужен Германии во время войны в Европе", - прокомментировал позицию экс-президента ФРГ в микроблоге Х политик, член Бундестага и многолетний председатель комитета по иностранным делам немецкого парламента Норберт Рёттген.
После массированных ракетных ударов России по Украине председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) также призвала передать Украине Taurus. Депутат отметила, что Киев остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, ракетах Taurus и запчастях для крупной техники, которую мы поставляем".
Кроме того, несколько ведущих представителей партий Бундестага, специализирующихся в сфере обороны, выразили поддержку поставке Украине ракет Taurus, предназначенных для поражения целей на территории РФ.
Правительство Германии продолжает отказываться от поставок в Украину ракет большой дальности Taurus.
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