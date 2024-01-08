"Оппенгеймер" Кристофера Нолана получил пять "Золотых глобусов"

Черная комедия Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" обошла "Барби" в категории "Лучшая комедия или мюзикл".

"Оппенгеймер" получил "Глобусы" в категориях "Лучший фильм" (драма), "Лучший режиссер" (Нолан), "Лучший драматический актер" (Киллиан Мерфи), "Лучший актер второго плана" (Роберт Дауни-младший) и "Лучший саундтрек" (Людвиг Йоранссон).

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Фильм "Бедные-несчастные" кроме победы в категории "Лучшая комедия или мюзикл" взял также номинацию "Лучшая актриса" (Эмма Стоун).

Лили Глэдстоун получила награду в номинации "Лучшая драматическая актриса" за роль в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Любопытно, что Глэдстоун стала первой представительницей коренного населения США (племя пикани), победившей в этой номинации, пишет Euronews.

Фильм "Барби" унес два "Золотых глобуса" - за песню Билли Айлиш What Was I Made For? и за "кинематографические и кассовые достижения".

Интересно, что звезда картины Марго Робби вышла на сцену в розовом платье, как у куклы Барби 1977 года.