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"Оппенгеймер" Кристофера Нолана получил пять "Золотых глобусов"

rus.tvnet.lv
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Фото: Scanpix/ REUTERS

В понедельник, 8 января, в Лос-Анджелесе прошла 81-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Триумфатором стала картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер", получившая пять наград, в том числе в категории "Лучший драматический фильм".

Черная комедия Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" обошла "Барби" в категории "Лучшая комедия или мюзикл".

"Оппенгеймер" получил "Глобусы" в категориях "Лучший фильм" (драма), "Лучший режиссер" (Нолан), "Лучший драматический актер" (Киллиан Мерфи), "Лучший актер второго плана" (Роберт Дауни-младший) и "Лучший саундтрек" (Людвиг Йоранссон).

Фото: Scanpix/ REUTERS

Фильм "Бедные-несчастные" кроме победы в категории "Лучшая комедия или мюзикл" взял также номинацию "Лучшая актриса" (Эмма Стоун).

Лили Глэдстоун получила награду в номинации "Лучшая драматическая актриса" за роль в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Любопытно, что Глэдстоун стала первой представительницей коренного населения США (племя пикани), победившей в этой номинации, пишет Euronews.

Фильм "Барби" унес два "Золотых глобуса" - за песню Билли Айлиш What Was I Made For? и за "кинематографические и кассовые достижения".

Интересно, что звезда картины Марго Робби вышла на сцену в розовом платье, как у куклы Барби 1977 года.

Жюстин Трие и Артур Харари получили "Глобус" в категории "Лучший сценарий" к драме "Анатомия падения", а "Анатомия падения" еще и удостоилась награды "За лучший международный фильм".

  • Лучший анимационный фильм: "Мальчик и цапля";
  • Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле: Пол Джаматти ("Оставленные");
  • Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");

  • Лучший драматический сериал: "Наследники";

  • Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения: "Ссора";

  • Лучший мюзикл или комедия: "Медведь";

  • Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин ("Наследники");

  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук ("Наследники");

  • Лучший актер минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Стивен Йон ("Ссора");

  • Лучшая актриса минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Али Вонг ("Ссора");

  • Лучший актер второго плана в сериале: Мэтью Макфейден ("Наследники")';

  • Лучшая актриса второго плана в сериале: Элизабет Дебики ("Корона");

  • Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Джереми Аллен Уайт ("Медведь");

  • Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Айо Эдебири ("Медведь");

  • Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении: Рики Джервейс ("Рики Джервейс: Армагеддон").

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