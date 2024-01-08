"Оппенгеймер" Кристофера Нолана получил пять "Золотых глобусов"

В понедельник, 8 января, в Лос-Анджелесе прошла 81-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Триумфатором стала картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер", получившая пять наград, в том числе в категории "Лучший драматический фильм".
Черная комедия Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" обошла "Барби" в категории "Лучшая комедия или мюзикл".
"Оппенгеймер" получил "Глобусы" в категориях "Лучший фильм" (драма), "Лучший режиссер" (Нолан), "Лучший драматический актер" (Киллиан Мерфи), "Лучший актер второго плана" (Роберт Дауни-младший) и "Лучший саундтрек" (Людвиг Йоранссон).
Фильм "Бедные-несчастные" кроме победы в категории "Лучшая комедия или мюзикл" взял также номинацию "Лучшая актриса" (Эмма Стоун).
Лили Глэдстоун получила награду в номинации "Лучшая драматическая актриса" за роль в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Любопытно, что Глэдстоун стала первой представительницей коренного населения США (племя пикани), победившей в этой номинации, пишет Euronews.
Фильм "Барби" унес два "Золотых глобуса" - за песню Билли Айлиш What Was I Made For? и за "кинематографические и кассовые достижения".
Интересно, что звезда картины Марго Робби вышла на сцену в розовом платье, как у куклы Барби 1977 года.
Жюстин Трие и Артур Харари получили "Глобус" в категории "Лучший сценарий" к драме "Анатомия падения", а "Анатомия падения" еще и удостоилась награды "За лучший международный фильм".
- Лучший анимационный фильм: "Мальчик и цапля";
- Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле: Пол Джаматти ("Оставленные");
- Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");
Лучший драматический сериал: "Наследники";
Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения: "Ссора";
Лучший мюзикл или комедия: "Медведь";
Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин ("Наследники");
Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук ("Наследники");
Лучший актер минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Стивен Йон ("Ссора");
Лучшая актриса минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Али Вонг ("Ссора");
Лучший актер второго плана в сериале: Мэтью Макфейден ("Наследники")';
Лучшая актриса второго плана в сериале: Элизабет Дебики ("Корона");
Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Джереми Аллен Уайт ("Медведь");
Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Айо Эдебири ("Медведь");
Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении: Рики Джервейс ("Рики Джервейс: Армагеддон").
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