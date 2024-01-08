Великобритания: Россия усиливает боевые возможности Росгвардии

В обзоре, опубликованном в соцсети Х, британские эксперты напоминают, что в октябре прошлого года в состав Росгвардии вошли отдельные элементы ЧВК "Вагнер".

По данным Минобороны Великобритании, 3 января батальон "Восток" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" был включен в ряды Росгвардии.

"Москва также работает над расформированием группы "Каскад" (ДНР), которая специализируется на операциях с беспилотниками, и подчинением ее частей Росгвардии", - говорится в докладе Великобритании.

В июле прошлого года нижняя палата российского парламента - Государственная дума - разрешила Росгвардии использовать тяжелое вооружение.

"Новые возможности вместе с привлечением опытных ветеранов из других групп, вероятно, приведут к повышению боевой эффективности", - допускают эксперты британского Минобороны.

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