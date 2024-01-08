Экс-возлюбленная Порзиньгиса дала первое интервью

Бывшая подруга баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, инфлюенсер Лаура Визла дала свое первое интервью в подкасте Беты Бейдз Made it. В беседе она призналась, почему раньше не выступала публично.
Лаура Визла не скрывает, что получила несколько предложений об интервью. На вопрос, почему она раньше не выступала публично, девушка ответила: "Для меня это не так просто. Я все еще ищу себя, я все еще учусь и выхожу из своей скорлупы, чтобы поговорить со всеми вами.
Я стесняюсь и, наверное, слишком волнуюсь.
[...] Честно говоря, я не знаю [о чем я беспокоюсь], но у меня есть вещи, до которых мне нужно добраться, чтобы я чувствовала себя свободно и в безопасности".
Воодушевленная Бетой Бейдз, Лаура признается: "Меня вдохновляет то, что ты не боишься сказать что-то не так, и если ты говоришь это от себя, то это твое мнение... Но да, я думаю, все приходит с опытом".
В интервью Визла рассказала о своем детстве - она выросла на Югле, была единственным ребенком в семье и во время учебы в старшей школе работала официанткой в Лондоне. Она также призналась, что ходила на терапию, и описала жизнь в Америке.
Напомним, широкой публике Лаура Визла стала известна как девушка лучшего баскетболиста Латвии Кристапа Порзиньгиса, с которым она была вместе около трех лет.
Летом прошлого года СМИ сообщили, что их отношения распались, так как из соцсетей обоих исчезли совместные фотографии и Лаура не присоединилась к спортсмену в Бостоне.
Правда, в интервью она не упоминает Порзиньгиса, но говорит, что не могла представить себе создание семьи в США.
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