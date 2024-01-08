Минкульт предложил, как в будущем можно использовать здание Дома Москвы

В соответствующем предложении к законопроекту "О действиях с недвижимым имуществом, необходимых для предотвращения угрозы национальной безопасности", Минкульт и министр культуры Агнесе Логина предлагают, чтобы данный объект на улице Марияс в Риге в дальнейшем использовался для развития культуры и искусства и сохранения культурного наследия в соответствии с принципами национальной культурной политики.

Ранее Сейм концептуально поддержал законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в государственную собственность.

В пояснительной записке к предложению Министерство культуры поясняет, что в настоящее время законопроект не предусматривает дальнейшую эксплуатацию здания после его передачи.

В будущем здание может стать творческим пространством для всех сфер культуры и искусства, где можно поддерживать культурные организации и реализовывать экспериментальные идеи и междисциплинарные проекты в области театра, изобразительного искусства, танца, музыки и литературы, в том числе поддерживать сотрудничество между латвийскими и украинскими художниками, отметила Логина в своем письме в ответственную комиссию Сейма.

Как сообщалось, целью законопроекта об отчуждении Дома Москвы является обеспечение безопасности латвийского государства, в том числе предотвращение и своевременное устранение угроз демократическому государственному устройству.

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