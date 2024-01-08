Уровень воды в Даугаве падает

Уровень воды в Даугаве в настоящее время упал на 0,7-0,8 метра. Это связано с тем, что Даугава остановилась, в ее верхних слоях замерз лед. Движение шуги в воскресенье весь день продолжалось выше Екабпилса, возле Дигнаи и Дунавы. "Кажется, такие условия могут сохраниться до тех пор, пока не начнется более основательная оттепель", - сказал Рагайнис, добавив, что пара дней, в течение которых температура воздуха продержится около нуля, ситуацию не изменят.

Защитная дамба укреплена, однако нельзя исключить проявления каких-либо проблем в местах, в которых еще не был проведен ремонт, пояснил глава самоуправления.

Пути к домашним хозяйствам, которые были затоплены в конце прошлой недели, с понижением уровня воды вновь доступны.

Затоплена и закрыта для движения муниципальная автодорога Скудрас-Галеяс-Лейцани на участке протяженностью приблизительно 300 м от 1,210-го км до 1,530-го км, сообщили в самоуправлении. Однако это не усложняет доступ к жилым домам, так как к ним можно добраться по другой дороге с обратной стороны.

В строительных работах на защитной дамбе в настоящее время технический перерыв. А из неполных 2 млн евро, выделенных Екабпилсскому краевому самоуправлению из средств на непредвиденные расходы, оплачены работы, которые уже выполнены после наводнения в начале 2023 года, а также компенсированы средства, выплаченные в виде пособий самоуправления.

Как сообщалось, уровень воды в Даугаве возле Зелькского моста и в Екабпилсе постепенно снижается. В воскресенье уровень воды в Екабпилсе достиг 5,7 метра над нулевой точкой станции наблюдения, к утру понедельника он понизился до 5,25 м.

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