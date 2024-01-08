Подданный Латвии устроил скандал в самолете и пытался вытолкнуть человека из дверей

38-летний Сергей совершил нападение 22 октября 2022 года на борту самолета, который должен был лететь из Дублина в Мальорку. Причина ссоры - место.

Мужчина в суде отрицал факт нападения на сотрудника полиции Дублинского аэропорта.

Ссора в самолете началась, когда Сергей отказался занять другое место, так как на забронированном им месте уже сидел другой пассажир. Представитель Латвии разозлился, так как предложенное ему место не находилось вместе с семьей и в нем было недостаточно места для ног.

Самолет был забит пассажирами и готов к вылету. В этот момент Сергей стал нервничать, от него исходил сильный запах алкоголя. Мужчина после этого трижды отказывался садиться. Тогда вмешался капитан, который заявил, что не полетит, пока Сергей будет находиться в самолете.

Когда прибыли трое сотрудников службы безопасности аэропорта, агрессивный пассажир "попытался вытолкнуть одного из них через дверь самолета", повредив ему руки. Остаток дня и ночи Сергей провел в полицейском участке.

Подданный Латвии отрицал, что нападал на кого-либо и утверждал, что у него при задержании были сломаны обе руки, которые впоследствии следовало загипсовать. Однако суд заслушал, что после доставки в участок задержанного осмотрел врач, также Сергей не представил суду медицинских доказательств, обосновывающих его иск.

Суд признал Сергея виновным в нападении.

Обвиняемый приговорен к шести месяцам условного наказания, штрафу в 1000 евро, а также должен заплатить компенсацию в 1000 евро пострадавшему сотруднику полиции Дублинского аэропорта.

Сергей теперь не имеет права садиться ни в один самолет из Ирландии, если находится в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем ему предстоит за четыре часа до вылета показаться представителям аэропорта. Ему также предстоит пройти курсы по преодолению гнева и воздержанию от алкоголя.

Подданный Латвии проживает и работает в Ирландии 20 лет. Он ранее не был судим, сообщают ирландские СМИ.

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