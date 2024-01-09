Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины в 2024 году

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал страны Европейского Союза предоставить больше поддержки Украине в этом году в ее противостоянии полномасштабному вторжению России. "Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством государств-членов ЕС, в любом случае слишком малы, - заявил Шольц в понедельник, 8 января, после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине. - Поэтому я призываю союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в интересах Украины".

По его словам, Германия, которая является крупнейшим донором Украины после США, продолжит оказывать военную помощь "столько, сколько потребуется". Однако одного вклада ФРГ будет недостаточно, чтобы обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, подчеркнул политик.

Самое позднее к саммиту ЕС 1 февраля "мы должны получить как можно более точное представление о том, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", заявил глава германского правительства. "Европа должна продемонстрировать, что она твердо стоит на стороне Украины, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей", - сказал Шольц.

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